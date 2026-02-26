La Laguna fomenta la participación juvenil en el diseño de la programación estival
El área de Educación y Juventud consolida un modelo de trabajo participativo con los colectivos juveniles para definir las actividades del verano en el municipio.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Juventud, ha celebrado una reunión de trabajo con los colectivos juveniles del municipio, un encuentro clave para comenzar a diseñar y programar las actividades que se desarrollarán durante el próximo verano.
El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, destacó que “estos encuentros son fundamentales para que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades de la juventud. Escuchar, construir y decidir junto a ellos es la base de una gestión útil y conectada con la realidad del municipio”.
La sesión de trabajo reunió a distintas asociaciones y entidades juveniles de La Laguna en un espacio de diálogo abierto y constructivo, con el objetivo de recoger propuestas, compartir inquietudes y establecer las líneas estratégicas que marcarán la programación estival. El encuentro forma parte del modelo de trabajo participativo que impulsa la concejalía de Educación y Juventud, basado en la escucha activa y la colaboración constante con la juventud del municipio.
Durante la reunión se abordaron iniciativas vinculadas al ocio saludable, la formación, la cultura, el deporte y la dinamización comunitaria, así como nuevas propuestas orientadas a reforzar la participación juvenil en los distintos barrios y pueblos. La intención del área es diseñar una oferta diversa, inclusiva y adaptada a las demandas reales de los jóvenes laguneros.
Eiroa subrayó además que “las políticas de juventud se hacen con los jóvenes. Nuestro compromiso es que las asociaciones y colectivos no solo participen, sino que formen parte activa del diseño y desarrollo de las actividades. Cuando la juventud se implica, el resultado es más sólido y enriquecedor para todo el municipio”.
Desde la concejalía se pone en valor el papel dinamizador que desempeñan los colectivos juveniles, no solo como promotores de actividades, sino como agentes activos en la vida social, cultural y comunitaria de La Laguna. Su implicación resulta esencial para fortalecer el tejido asociativo y generar espacios de participación seguros y constructivos.
Asimismo, el encuentro permitió establecer una hoja de ruta de trabajo para los próximos meses, con el objetivo de garantizar una programación estival planificada con antelación, coordinada y con capacidad de llegar a diferentes perfiles juveniles del municipio.
Con esta primera reunión del año, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por un modelo de gobernanza participativa en materia de juventud, consolidando una dinámica de colaboración permanente que sitúa a los jóvenes en el centro de las decisiones públicas que les afectan.
- Frenazo a la demolición del Hotel Neptuno: la Justicia obliga a parar los trabajos
- Al rescate del patrimonio gráfico de La Laguna: Casa Peter se va, su cartel se queda
- La Punta del Hidalgo pide medidas para reforzar el transporte público y estar más cerca de la ciudad
- El Ayuntamiento de La Laguna programa un plan de reasfaltados en el entorno de La Cuesta
- «Vamos a insistir»: el casco histórico de La Laguna reivindica un centro ciudadano
- La pasarela de Padre Anchieta, un paso más cerca: se abrirá al peatón a finales de abril
- Las 197 viviendas de dos edificios en Las Chumberas, listas en medio año
- La Laguna pone en marcha su plan para reasfaltar más de 18.000 metros cuadrados en catorce vías de La Cuesta