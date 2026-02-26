La Laguna fomenta la participación juvenil en el diseño de la programación estival

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Juventud, ha celebrado una reunión de trabajo con los colectivos juveniles del municipio, un encuentro clave para comenzar a diseñar y programar las actividades que se desarrollarán durante el próximo verano.

El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, destacó que “estos encuentros son fundamentales para que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades de la juventud. Escuchar, construir y decidir junto a ellos es la base de una gestión útil y conectada con la realidad del municipio”.

La sesión de trabajo reunió a distintas asociaciones y entidades juveniles de La Laguna en un espacio de diálogo abierto y constructivo, con el objetivo de recoger propuestas, compartir inquietudes y establecer las líneas estratégicas que marcarán la programación estival. El encuentro forma parte del modelo de trabajo participativo que impulsa la concejalía de Educación y Juventud, basado en la escucha activa y la colaboración constante con la juventud del municipio.

Durante la reunión se abordaron iniciativas vinculadas al ocio saludable, la formación, la cultura, el deporte y la dinamización comunitaria, así como nuevas propuestas orientadas a reforzar la participación juvenil en los distintos barrios y pueblos. La intención del área es diseñar una oferta diversa, inclusiva y adaptada a las demandas reales de los jóvenes laguneros.

Eiroa subrayó además que “las políticas de juventud se hacen con los jóvenes. Nuestro compromiso es que las asociaciones y colectivos no solo participen, sino que formen parte activa del diseño y desarrollo de las actividades. Cuando la juventud se implica, el resultado es más sólido y enriquecedor para todo el municipio”.

Desde la concejalía se pone en valor el papel dinamizador que desempeñan los colectivos juveniles, no solo como promotores de actividades, sino como agentes activos en la vida social, cultural y comunitaria de La Laguna. Su implicación resulta esencial para fortalecer el tejido asociativo y generar espacios de participación seguros y constructivos.

Asimismo, el encuentro permitió establecer una hoja de ruta de trabajo para los próximos meses, con el objetivo de garantizar una programación estival planificada con antelación, coordinada y con capacidad de llegar a diferentes perfiles juveniles del municipio.

Con esta primera reunión del año, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por un modelo de gobernanza participativa en materia de juventud, consolidando una dinámica de colaboración permanente que sitúa a los jóvenes en el centro de las decisiones públicas que les afectan.