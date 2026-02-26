La Laguna y el Área Metropolitana de Barcelona celebran una reunión técnica para reforzar la cooperación en innovación urbanística

La Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna ha celebrado este martes una jornada de trabajo con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), una de las instituciones públicas más avanzadas del Estado en materia de gestión del dato territorial, infraestructuras GIS y digitalización urbanística. El encuentro online ha permitido compartir metodologías, explorar sinergias y abrir nuevas vías de colaboración técnica entre ambas administraciones.

La reunión se centró en tres grandes bloques: la evolución del geoportal municipal y los sistemas GIS de La Laguna; la digitalización y automatización de expedientes urbanísticos, así como el modelo de gobierno del dato, la infraestructura de datos espaciales (IDE) y los servicios geoespaciales del AMB. La jornada incluyó, además, un espacio de debate para identificar proyectos piloto y definir próximos pasos.

El concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, Adolfo Cordobés, destacó la importancia estratégica de este encuentro, que “forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la modernización digital del municipio, atraer conocimiento técnico de primer nivel y posicionar a La Laguna como un nodo de innovación pública en Canarias”.

Asimismo, Cordobés subrayó que “esta colaboración sitúa a La Laguna en una posición de liderazgo regional. Si bien somos un municipio de tamaño medio, tenemos un equipo humano en la Gerencia que ha demostrado capacidad para innovar, atraer conocimiento y compartir experiencias. Esta jornada refuerza nuestra apuesta por un urbanismo digital, interoperable y basado en datos de calidad, que redunde en una administración más ágil, transparente y útil para la ciudadanía”.

La gerente del Organismo Autónomo, María Bencomo, añadió que “La Laguna ha apostado por abrirse a la cooperación con administraciones punteras y con la convicción de que la innovación pública se construye en red. El Área Metropolitana de Barcelona es un referente europeo en gestión del dato territorial y esta reunión nos permite acelerar nuestra propia transformación digital, contrastar metodologías y adoptar estándares de excelencia que ya están funcionando en grandes ciudades”.

Por su parte, el jefe del Servicio de Informática de la Gerencia de Urbanismo, Esteban Benito Sánchez, valoró la jornada como un hito para el ecosistema GIS municipal. “El AMB trabaja con modelos de gobierno del dato y arquitecturas GIS que son referencia en España. Poder intercambiar experiencias directamente con sus equipos nos permite mejorar nuestros procesos, reforzar la calidad del dato y avanzar hacia una infraestructura geoespacial más robusta, interoperable y orientada al servicio público”.

El técnico de Sistemas de Información Geográfica (GIS) del organismo autónomo, Alejandro Badell Labrador, destacó que el intercambio de experiencias con el AMB “representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la infraestructura geoespacial municipal y avanzar hacia nuevos estándares de calidad, interoperabilidad y servicio público basados en datos territoriales confiables

Durante la jornada, los equipos técnicos analizaron la evolución del geoportal municipal, los retos de integración de datos territoriales, la automatización de procesos urbanísticos y la interoperabilidad con otras administraciones. El AMB presentó su modelo de gobierno del dato, su infraestructura IDEAMB y sus servicios geoespaciales, así como casos de uso transferibles a La Laguna. El encuentro concluyó con la identificación de posibles líneas de trabajo conjunto.