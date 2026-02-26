La Laguna abre una puerta a la magia del Auto de los Reyes Magos de Tejina con el cuento infantil ‘Lucía y el talismán’

El Centro Ciudadano de Tejina acoge la presentación del cuento infantil ‘Lucía y su talismán’, una publicación promovida por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna para acercar a la población infantil el Auto Sacramental de los Reyes Magos, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2024. La obra, escrita por Mercedes González Suárez e ilustrada por Ciara B., busca transmitir la emoción, la memoria y los valores de esta tradición centenaria a través de una historia adaptada al lenguaje y sensibilidad de los niños y niñas.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destaca que esta iniciativa “forma parte del compromiso municipal con la conservación activa del patrimonio inmaterial, especialmente aquel que sigue vivo gracias al esfuerzo de la comunidad. El Auto de los Reyes Magos es una de las expresiones culturales más singulares de Tejina y de la comarca nordeste, un legado que ha pasado de generación en generación y que hoy queremos seguir fortaleciendo mediante herramientas educativas que conecten con la infancia”.

Cordobés subraya que el cuento “no solo divulga la historia y el significado del Auto, sino que también pone en valor la transmisión familiar, la participación vecinal y la identidad colectiva que lo sostienen desde hace más de un siglo”. Y añade que “la declaración BIC nos anima a seguir trabajando para que esta tradición no solo se conserve, sino que se comprenda, se disfrute y se viva con orgullo desde edades tempranas”.

La publicación ha contado con la colaboración de la Asociación Cultural Reyes Magos de Tejina y forma parte de una línea de acciones destinadas a reforzar el conocimiento social del Auto, su historia y su papel en la vida comunitaria. Durante el acto de esta tarde, se presentará el proceso creativo del cuento, se leerán fragmentos de la obra y se entregarán ejemplares a las familias asistentes.

El Ayuntamiento de La Laguna recuerda que el Auto Sacramental de los Reyes Magos constituye uno de los hitos culturales más relevantes del municipio, con más de un siglo de representación documentada y una profunda vinculación con la parroquia de San Bartolomé y con la identidad tejinera. La edición de ‘Lucía y su talismán’ pretende contribuir a que esta tradición siga viva en las generaciones futuras.