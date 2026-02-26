La Laguna abre su Carnaval Cultural con un viaje a las raíces más antiguas de la fiesta

La Laguna ha dado el pistoletazo de salida a su Carnaval Cultural con una propuesta que mira al pasado para entender el presente de una de las fiestas más arraigadas del Archipiélago. El antiguo convento de Santo Domingo acoge desde este jueves, 26 de febrero, y hasta el próximo 14 de marzo, la exposición ‘Carnaval Tradicional - Bailando mascaritas como nuestros abuelos’, una muestra gratuita que rinde homenaje a las manifestaciones más antiguas y ancestrales de las carnestolendas canarias.

Valor patrimonial y memoria colectiva

La inauguración contó con la presencia del concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, quien subrayó que la exposición brinda “una gran oportunidad para rememorar la manera en la que nuestros abuelos y abuelas celebraban estas festividades tan populares”. Asimismo, destacó el valor estético y patrimonial de las piezas exhibidas, capaces de transportar al visitante a otra época y de mostrar una forma distinta de entender el Carnaval.

Un proyecto con sello especializado

El proyecto, impulsado por el Área de Cultura del Ayuntamiento, cuenta con la producción de Ubaldo Vestimenta y la colaboración de la Agrupación Folklórica Universitaria (AFU) y la Asociación Cultural Guarache.

El comisariado corre a cargo de Néstor Verona y Dulce Rodríguez de la Rosa, especialistas en patrimonio e indumentaria tradicional, quienes han diseñado un recorrido divulgativo que profundiza en las raíces históricas, sociales y simbólicas del carnaval isleño.

Mascaritas y tradición popular

La muestra plantea un itinerario por todas las islas para evidenciar cómo elementos y sentimientos comunes han marcado la celebración durante siglos. Desde el tono burlesco y el intercambio de roles de género, hasta el uso de pieles, telas, tripas y máscaras artesanales para confeccionar disfraces, el visitante podrá descubrir cómo la creatividad popular dio forma a las mascaritas tradicionales.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Noticias relacionadas

Arranca la agenda del Carnaval Cultural

La apertura de esta muestra marca además el inicio de la agenda del Carnaval Cultural lagunero, que continuará este fin de semana —si la meteorología lo permite— con el Carnaval Inclusivo y una fiesta dedicada a las personas mayores, ampliando así la dimensión social y participativa de la celebración.