La Laguna abre su Carnaval Cultural con un viaje a las raíces más antiguas de la fiesta
El convento de Santo Domingo acoge hasta el 14 de marzo la exposición ‘Carnaval Tradicional - Bailando mascaritas como nuestros abuelos’
La Laguna ha dado el pistoletazo de salida a su Carnaval Cultural con una propuesta que mira al pasado para entender el presente de una de las fiestas más arraigadas del Archipiélago. El antiguo convento de Santo Domingo acoge desde este jueves, 26 de febrero, y hasta el próximo 14 de marzo, la exposición ‘Carnaval Tradicional - Bailando mascaritas como nuestros abuelos’, una muestra gratuita que rinde homenaje a las manifestaciones más antiguas y ancestrales de las carnestolendas canarias.
Valor patrimonial y memoria colectiva
La inauguración contó con la presencia del concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, quien subrayó que la exposición brinda “una gran oportunidad para rememorar la manera en la que nuestros abuelos y abuelas celebraban estas festividades tan populares”. Asimismo, destacó el valor estético y patrimonial de las piezas exhibidas, capaces de transportar al visitante a otra época y de mostrar una forma distinta de entender el Carnaval.
Un proyecto con sello especializado
El proyecto, impulsado por el Área de Cultura del Ayuntamiento, cuenta con la producción de Ubaldo Vestimenta y la colaboración de la Agrupación Folklórica Universitaria (AFU) y la Asociación Cultural Guarache.
El comisariado corre a cargo de Néstor Verona y Dulce Rodríguez de la Rosa, especialistas en patrimonio e indumentaria tradicional, quienes han diseñado un recorrido divulgativo que profundiza en las raíces históricas, sociales y simbólicas del carnaval isleño.
Mascaritas y tradición popular
La muestra plantea un itinerario por todas las islas para evidenciar cómo elementos y sentimientos comunes han marcado la celebración durante siglos. Desde el tono burlesco y el intercambio de roles de género, hasta el uso de pieles, telas, tripas y máscaras artesanales para confeccionar disfraces, el visitante podrá descubrir cómo la creatividad popular dio forma a las mascaritas tradicionales.
La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 11:00 a 14:00 horas.
Arranca la agenda del Carnaval Cultural
La apertura de esta muestra marca además el inicio de la agenda del Carnaval Cultural lagunero, que continuará este fin de semana —si la meteorología lo permite— con el Carnaval Inclusivo y una fiesta dedicada a las personas mayores, ampliando así la dimensión social y participativa de la celebración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frenazo a la demolición del Hotel Neptuno: la Justicia obliga a parar los trabajos
- Al rescate del patrimonio gráfico de La Laguna: Casa Peter se va, su cartel se queda
- La Punta del Hidalgo pide medidas para reforzar el transporte público y estar más cerca de la ciudad
- El Ayuntamiento de La Laguna programa un plan de reasfaltados en el entorno de La Cuesta
- «Vamos a insistir»: el casco histórico de La Laguna reivindica un centro ciudadano
- La pasarela de Padre Anchieta, un paso más cerca: se abrirá al peatón a finales de abril
- Las 197 viviendas de dos edificios en Las Chumberas, listas en medio año
- La Laguna pone en marcha su plan para reasfaltar más de 18.000 metros cuadrados en catorce vías de La Cuesta