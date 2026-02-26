‘Invasión’ de coches de alquiler en San Lázaro: la asociación de vecinos urge soluciones

Coches de alquiler a altas velocidades, ruidos, enfrentamientos verbales con los empleados que conducen los vehículos... El sector del ‘rent a car’ crece en el interior del barrio de San Lázaro y, con ello, un nuevo problema se suma a los que ya sufría esta zona. La Asociación de Vecinos denuncia que varias parcelas –algunas catalogadas como suelo rústico y otras de uso residencial– están siendo utilizadas para estacionar importantes flotas de ‘rent a car’.

El presidente vecinal, Andrés Pérez, explica que décadas atrás el planeamiento reservó suelos industriales en la parte alta del barrio para absorber servicios vinculados al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y que, en consecuencia, lo primero que tienen que hacer es consumir esa superficie. Sus planteamientos los sostiene en documentación de 2003 del Ayuntamiento de La Laguna y del Cabildo de Tenerife.

Pérez precisa que el problema no se limita a la ocupación del suelo. Según indica, se producen molestias diarias: circulación a alta velocidad para intentar cumplir con los plazos de entrega de los vehículos; ruidos; problemas de estacionamiento derivados de la actividad de esas empresas, dado que los trabajadores dejan sus coches particulares en el barrio mientras utilizan los automóviles de alquiler, y choques verbales entre vecinos y empleados.

Legalidad

La Asociación de Vecinos también cuestiona la legalidad y el encaje ambiental de estas instalaciones, al tiempo que observa una contradicción con las políticas públicas. «Están hablando de hacer La Laguna de bajas emisiones y nos están metiendo coches de alquiler», argumenta en torno a una queja que se suma a un rosario de reivindicaciones previas: aceras deterioradas o inexistentes, pasos de peatones sin señalización adecuada, baches, falta de red de saneamiento en algunas calles…

Las anteriores son algunas de las demandas que el colectivo vecinal ya puso sobre la mesa en 2025. Desempolvó entonces las históricas banderas verdes que a finales de los años 90 y principios de los 2000 simbolizaron la defensa del suelo rústico. El asunto acabó ante el Pleno del Ayuntamiento y resultó un acuerdo unánime con diversas medidas.

Aunque Pérez reconoce que han encontrado interlocución puntual en el consistorio lagunero, insiste en que las soluciones no llegan con la celeridad que requiere la situación. «¿De qué sirve que te aprueben las cosas si luego no se llevan a cabo?», se pregunta el veterano dirigente vecinal, que también se refiere a la pérdida de calidad de vida en la zona. En ese escenario, avanza que están barajando volver a colgar las banderas verdes y los carteles denunciando los problemas del lugar, tal y como ya hicieron en 2025.

Medidas en marcha

Preguntado al respecto, el Ayuntamiento de La Laguna asegura que ya hay acciones en marcha. «Nosotros mantenemos una comunicación constante con la Presidencia de la Asociación de Vecinos», expresa el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Badel Albelo. «Como le hemos trasladado personalmente, las medidas para San Lázaro no solo están planteadas, sino técnicamente informadas y tramitadas tras la asamblea vecinal del 11 de junio, donde participaron 59 vecinos y se consensuó el plan de actuación», agrega.

El edil esgrime que en el expediente ya consta informe técnico en el que se detalla la propuesta de cambio de sentido, creación de estacionamientos, habilitación de paso de peatones, señalización específica y medidas de calmado del tráfico. «Además, ya se ha informado técnicamente la viabilidad del sentido único en el tramo del camino de San Lázaro junto al aeropuerto, incluyendo nueva señalización, delimitación de estacionamientos, instalación de hitos y pilonas, y refuerzo de paso peatonal», asevera.