La coreógrafa Julia Irango explora género e identidad en ‘Mamarratxa Attack’

La propuesta llega a la sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna dentro del ciclo Danza en Breve.

La artista Julia Irango. / El Día

El Día

El Día

La bailarina y coreógrafa valenciana Julia Irango ofreció, en la Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna, su espectáculo ‘Mamarratxa Attack’, una propuesta que se enmarca dentro del programa Danza en Breve, puesto en marcha por el Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) para impulsar el trabajo de los creadores de esta disciplina artística.

Con cuestiones de género y de identidad en el centro de la propuesta, Irango expone los resultados de una investigación personal y corporal desarrollada tras un proceso de residencia artística. A través del movimiento, la coreógrafa explora la transformación y la ruptura de la imagen en la búsqueda de una identidad que ella misma define como “mamarracha”. Un concepto que adopta para adentrarse en territorios tradicionalmente considerados ridículos o extravagantes y, a menudo, vetados en la sociedad. Sobre el escenario lagunero, presenta a un ser híbrido que busca intimidad a la vez que comparte con el público una reflexión sobre cómo se percibe al cuerpo femenino.

La propia Julia Irango ha definido ‘Mamarratxa Attack’ como “una pieza que está un poco en el limbo. Hay muchísimo cuerpo, pero también hay un papel muy importante de la escenografía, el vestuario. Parto de una pregunta sobre la identidad, desde un “ella”, lo femenino. Me pregunto cómo habito yo ese lugar, la feminidad, y parto de las imágenes de la fotógrafa y directora de cine Cindy Sherman, que es una artista que se fotografiaba a sí misma, se hacía autorretratos, utilizando muchas pelucas, mucho vestuario y mucho maquillaje. Creaba personajes sobre sí misma, sobre su cuerpo, y luego se autorretrataba. La idea es dar vida a estos personajes y mutar hasta el infinito y buscar en eso, habitar la pregunta sobre qué conforma mi identidad, qué pasa con mi imagen”.

