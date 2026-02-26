El Ayuntamiento de La Laguna inicia los trabajos del nuevo depósito municipal de vehículos retirados por grúas

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado en fechas recientes los trabajos de adecuación y acondicionamiento de la parcela que albergará el nuevo depósito de los vehículos retirados por las grúas municipales. El recinto, que se ubicará en las inmediaciones del pabellón Santiago Martín, contará con una extensión aproximada de unos 3.000 metros cuadrados.

El edil de Seguridad Ciudadana en el Consistorio, Badel Albelo, destacó que “este proyecto supondrá una mejora significativa en la eficacia y la calidad de esta prestación, además de ofrecer una mayor capacidad para albergar vehículos respecto al actual espacio”. Asimismo, el edil señaló que esta nueva ubicación ofrece grandes ventajas en cuanto a la accesibilidad y las alternativas de transporte público para la ciudadanía.

Por su parte, el concejal de Obras lagunero, Ángel Chinea, informó de que su Departamento ha realizado los primeros movimientos de tierra de la parcela y que se está trabajando en un nuevo muro de contención. La próxima semana se aportará subbase al terreno, como parte de los trabajos previos a las labores de reasfaltado definitivas.

Todas estas intervenciones, que se están abordando con recursos propios, han estado precedidas de un levantamiento topográfico, con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento del terreno. El aparcamiento se distribuirá en dos terrazas, debido a la topografía existente. Actualmente se está ejecutando la contención entre ambas cotas mediante un pedraplén y la conexión entre ambas superficies se resolverá mediante una rampa de acceso.

Mientras tanto, ya se está adelantando la documentación y los procedimientos correspondientes a la licitación de la caseta del personal, que deberá cumplir con los requerimientos de la empresa adjudicataria y del servicio de prevención de riesgos de la propia entidad (aire acondicionado, baños y otras dependencias complementarias). Asimismo, se están realizando las gestiones pertinentes para garantizar el alumbrado a través de focos de iluminación.

El Ayuntamiento de La Laguna, una vez terminadas estas actuaciones de acondicionamiento y el traslado definitivo de la actividad, tiene previsto acondicionar el solar en el que se presta actualmente el servicio, en Las Mantecas, con el objetivo de que en un futuro se convierta en un nuevo punto de estacionamiento público para la población de la zona.