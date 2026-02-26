El Ayuntamiento impulsa el deporte lagunero con subvenciones nominativas que superan los 250.000 euros

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), ha iniciado estos días la tramitación de un conjunto de ayudas nominativas y de concesión directa contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2027. Estas inversiones, cuyo importe global asciende a los 255.855 euros, estarán destinadas al impulso y fortalecimiento del tejido deportivo del municipio.

En el marco de esta planificación, la Corporación local destinará este importe al apoyo de entidades y organizaciones que desarrollan una labor esencial en la promoción del deporte base, el fomento de la práctica deportiva y la representación del municipio en el ámbito autonómico y nacional. También se presta especial atención al apoyo y el fomento de los deportes autóctonos, un aspecto fundamental en el que lleva incidiendo durante el presente mandato este Departamento.

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes, Badel Albelo, señaló que “estas subvenciones reflejan una apuesta clara y sostenida por estas disciplinas en nuestro territorio. No hablamos solo de una inversión económica, sino de una planificación que da estabilidad a nuestros clubes y federaciones y reconoce el trabajo que realizan cada día en nuestros barrios y pueblos”.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran la Federación Canaria de Halterofilia, el Colectivo Universitario de Palo Canario, la Federación de Arrastre Canario, el Club de Lucha Rosario, el Club Deportivo de Lucha Luguama-Guamasa, la U.D. Tacuense, el Club Deportivo Seventen, la Federación Canaria de Ajedrez, la Federación Canaria de Ciclismo, el Club Atletismo Tenerife CajaCanarias y la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma, abarcando disciplinas tradicionales, federadas y proyectos vinculados al desarrollo deportivo del municipio.

Badel Albelo añadió que “el deporte es una herramienta de cohesión social, formación en valores y proyección del municipio. Por eso, desde el OAD seguimos acompañando a las entidades deportivas para que puedan desarrollar su actividad con garantías y continuar creciendo”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de La Laguna reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema deportivo local y con la consolidación de La Laguna como un municipio que entiende el deporte como parte esencial de su desarrollo social y comunitario.