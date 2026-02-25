La Laguna quiere construir el futuro cementerio de Tejina junto a la rotonda de la variante

La alternativa número uno para la creación de un nuevo cementerio en Tejina se ubica junto a la carretera general a la Punta del Hidalgo (TF-13), en las proximidades de la primera rotonda de la variante en sentido bajada. Así se recoge en la documentación publicada en el marco del procedimiento de análisis de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), que tendrá que pronunciarse. El mismo trámite se encuentra en marcha para un futuro camposanto de Valle de Guerra.

En julio del pasado año, el Ayuntamiento de La Laguna inició el proceso para implantar nuevos cementerios en Tejina y Valle de Guerra. La Comisión Plenaria de Ordenación del Territorio aprobó entonces solicitar la evaluación ambiental para sendas modificaciones del Plan General de Ordenación (PGO) que permitiesen adaptar ese texto urbanístico a las necesidades de enterramiento de la Comarca Nordeste. Y es así que los trámites han estado en los últimos meses en la CEAT.

Según recoge el documento ambiental estratégico para el cementerio de Tejina, se pusieron sobre la mesa tres posibilidades: mantener la instalación existente, construir una nueva junto a la iglesia de San Isidro o emplazar otra junto a la carretera general. Y se acaba apostando por esa última, sobre una superficie de 28.195 metros cuadrados junto a la referida rotonda (a la izquierda en sentido bajada).

50 metros alrededor

Una de las previsiones es garantizar una franja de protección de 50 metros alrededor «sin afectar construcciones existentes». Más en detalle, el proyecto pasa por situar allí el camposanto, aparcamientos, un parque urbano y zonas ajardinadas que contribuyan a la integración paisajística del cementerio y que minimicen «el impacto que puede producir en el entorno».

En cuanto a Valle de Guerra, se planteó mantener el actual cementerio, ampliarlo, crear uno próximo o construir otro cerca de la iglesia. Aquí se termina optando por habilitar un nuevo recinto relativamente cerca del actual, entre la carretera TF-16 y la calle El Cantillo, en las inmediaciones del Terrero de Lucha José Gutiérrez, el Chaval, y con 4.000 metros cuadrados.

Preguntado sobre el caso tejinero, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna expresa que el proceso todavía está «en una parte muy inicial», y añade que aún es necesario disponer del informe ambiental favorable del Cabildo para poder iniciar todo el procedimiento, «que a su vez llevará un periodo de exposición pública para su aprobación inicial».

El consistorio sostiene que «es necesario contar con el informe ambiental estratégico definitivo, que es el que establece cuál de las opciones recogidas es más favorable», antes de expresar que «ese acuerdo de la CEAT aún no se ha emitido» y que se informará en ese momento.