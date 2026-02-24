Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios Municipales de La Laguna ejecuta mejoras en la iluminación de dependencias municipales

Servicios Municipales renueva 42 luminarias con tecnología LED para mejorar las condiciones de iluminación de los espacios de trabajo y asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral.

La instalación de nuevas luminarias permite mejorar las condiciones de iluminación de los espacios de trabajo. / El Día

La instalación de nuevas luminarias permite mejorar las condiciones de iluminación de los espacios de trabajo. / El Día

El Día

La concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna realiza en los próximos días trabajos de mejora en la iluminación interior de dependencias municipales, en el marco de las tareas habituales de mantenimiento de los edificios públicos.

En esta ocasión, los trabajos se realizarán en la Gerencia de Urbanismo, donde se procederá a la adecuación de la instalación existente con el fin de ajustarla a lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que regula las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que “esta actuación responde a la necesidad de mantener actualizadas las instalaciones municipales y garantizar que los espacios de trabajo cumplan con la normativa vigente en materia de seguridad y salud”.

La intervención permitirá garantizar niveles de iluminación adecuados en los distintos puestos, mejorando el confort visual del personal y contribuyendo a un entorno laboral más seguro y funcional.

Asimismo, el edil señala que “desde el área se trabaja de forma continua en la revisión y mejora de los edificios municipales, priorizando aquellas intervenciones que inciden directamente en las condiciones laborales del personal”.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Carla Cabrera, subraya que “la mejora de las infraestructuras municipales forma parte de una línea de trabajo coordinada entre áreas para asegurar que los edificios públicos ofrezcan condiciones adecuadas tanto para el personal como para la ciudadanía que acude a realizar sus gestiones”.

Concretamente, se sustituirá la instalación actual por un total de 42 pantallas LED de adosar a techo de alto rendimiento, que ofrecerán una mayor uniformidad lumínica y reducirán posibles deslumbramientos o zonas de sombra.

La incorporación de tecnología LED permitirá optimizar la calidad de la iluminación interior y mejorar las condiciones de uso de las dependencias, adaptándolas a los estándares actuales.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de La Laguna continúa desarrollando tareas de mantenimiento y adecuación en sus edificios públicos, con el objetivo de garantizar espacios adecuados y seguros para el desempeño de la actividad municipal.

