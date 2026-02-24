Luis Yeray Gutiérrez conoce el proyecto del Roig Arena, uno de los pabellones más modernos de Europa

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha mantenido este viernes en Valencia un encuentro con parte del equipo encargado del desarrollo y la dirección del proceso constructivo del recinto multiusos Roig Arena, inaugurado en 2025. La reunión, en la que se han expuesto las principales características técnicas del recinto, uno de los más modernos de Europa, se ha producido en el marco de la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto, que tiene como sede la capital valenciana y en la que compite el Club Baloncesto La Laguna Tenerife.

“En el proceso de diseño y planificación del futuro pabellón multiusos municipal de La Laguna queremos contar con el máximo asesoramiento de expertos en este tipo de infraestructuras y la Copa del Rey en Valencia nos ha brindado la oportunidad de contactar con el responsable de uno de los recintos más modernos de nuestro país”, ha indicado Luis Yeray Gutiérrez, quien ha agradecido “sus explicaciones y su visión estratégica, que nos serán muy útiles para orientar nuestro proyecto y el concurso internacional de ideas que vamos a impulsar.”

El alcalde asegura que el Roig Arena “es un ejemplo de diseño, tecnología, accesibilidad y una referencia como espacio multifuncional. Es el tipo de infraestructura deportiva y cultural de primer nivel que queremos construir en Las Mantecas, que responda a los objetivos de los clubes de elite de nuestro municipio, con capacidad para albergar grandes competiciones deportivas nacionales, y también eventos multitudinarios como conciertos o ferias.”

Además de los aspectos relacionados con el diseño y las características técnicas del recinto, en el transcurso también se ha abordado el apartado económico, ya que el dato de la inversión por butaca es una de las principales referencias que deben tenerse en cuenta para garantizar la rentabilidad del proyecto.

Inaugurado en 2025, el Roig Arena es un recinto caracterizado por su funcionalidad, con una capacidad máxima de hasta 15.600 espectadores en modo baloncesto y de 20.000 en modo concierto. El diseño incorpora una infraestructura que permite esa doble función, al disponer de una acústica excepcional, vistas sin obstáculos para todos los espectadores o suficientes puntos de entrada y venta; entre otros.

Otra de sus características es la gama de soluciones inteligentes para la preservación del medioambiente y el tratamiento de los factores relacionados con la salud y el bienestar. La estrategia de sostenibilidad se centra en la reducción de la demanda de energía y agua, la minimización de residuos o el uso de materiales sostenibles y locales. El Roig Arena fue reconocido el pasado año en los The Stadium Business Design & Development Awards, como ganador en la categoría ‘Fan Experience (Audio & Video)’, uno de los galardones internacionales de mayor prestigio en la construcción de recintos deportivos y de entretenimiento.

El Ayuntamiento de La Laguna ya ha dado los primeros pasos para la construcción del nuevo pabellón multiusos municipal. El consistorio dispone ya del documento técnico necesario para iniciar la tramitación y solicitud de la evaluación ambiental estratégica relativa a la Modificación Menor del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio y que permitirá habilitar la parcela de Las Mantecas de 42.000 metros cuadrados, situada por debajo de la Facultad de Bellas Artes, para albergar la nueva infraestructura deportiva. Esto se traduce en una superficie edificable de 10.591 metros cuadrados, con una capacidad aproximada para 10.000 espectadores; es decir, aproximadamente el doble de la del Pabellón Santiago Martín. El 75% restante de la parcela se destinará a parque urbano deportivo.

“Esta ubicación tiene numerosas ventajas, y una de ellas es su accesibilidad”, aseguró el alcalde en el acto de presentación del proyecto, a finales del pasado año, incidiendo en que la parcela “está perfectamente comunicada por transporte público, cuenta con una parada de tranvía, y está prevista la creación de una parada de guaguas en la TF-5. Además, dispondremos de más de 800 plazas de aparcamiento subterráneo”.

El Consistorio remitirá próximamente el expediente al órgano ambiental del Cabildo de Tenerife, encargado de emitir el correspondiente Informe Ambiental Estratégico, requisito imprescindible para continuar con la tramitación urbanística y convertir, en el menor tiempo posible, este proyecto estratégico local en una realidad. La propuesta incluye el Estudio Ambiental Estratégico, así como la documentación urbanística necesaria para justificar la modificación del PGO en relación con la ordenación pormenorizada de la parcela. Este análisis evalúa los posibles efectos sobre el entorno, la movilidad, el paisaje, el ruido y la integración urbana, y propone las medidas preventivas y correctoras correspondientes, tal como exige la legislación.