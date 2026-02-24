La Laguna lleva a Murcia su modelo de convivencia escolar y prevención del acoso

La Laguna ha sido seleccionada para presentar su proyecto ‘Mediación Escolar en las aulas’ en el encuentro que la Comisión Convivir en Positivo de la Red Estatal de Ciudades Educadoras celebrará el próximo 12 de marzo en Murcia.

El municipio compartirá su experiencia junto a las ciudades de Avilés, Barberà del Vallès, Ibi, Medina del Campo y Móstoles, en un espacio de trabajo centrado en la convivencia escolar y la prevención del acoso, donde se pondrán en común iniciativas desarrolladas en distintos territorios del país.

El concejal de Educación, Sergio Eiroa, destacó que “esta selección pone en valor el compromiso de La Laguna con una educación basada en el respeto, el diálogo y la convivencia positiva”.

Eiroa subrayó además que “participar en este encuentro nos permite compartir la experiencia de nuestros centros educativos y seguir aprendiendo de otras ciudades que también están desarrollando iniciativas en favor de la convivencia escolar”.

La elección de La Laguna supone un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en el ámbito educativo municipal, especialmente en materia de mediación escolar como herramienta para fortalecer la convivencia en las aulas.

El proyecto ‘Mediación Escolar en las aulas’ se desarrolla en colaboración con Aldeas Infantiles SOS. la primera fase se lleva a cabo en los centros CEIP Camino La Villa y CEIP Lope de Guerra, con la previsión de desarrollarlo también en el CEIP Camino Largo.

Esta primera etapa consiste en formación de ocho sesiones dirigida al grupo clase para trabajar la resolución pacífica de conflictos y la mejora de la convivencia escolar, implicando a alumnado de Educación Primaria del municipio.

“Trabajar la mediación en edades tempranas es fundamental para prevenir situaciones de acoso y para dotar al alumnado de herramientas que les permitan gestionar los conflictos de manera constructiva”, señaló el edil.

Noticias relacionadas

Con esta participación en la Red Estatal de Ciudades Educadoras, La Laguna refuerza su compromiso con políticas educativas orientadas a la prevención del acoso y a la construcción de entornos escolares seguros y respetuosos.