La Laguna inicia la tramitación para crear el gran pabellón municipal de Las Mantecas

El Ayuntamiento de La Laguna ya dispone del documento técnico necesario para iniciar la tramitación y solicitud de la evaluación ambiental estratégica relativa a la Modificación Menor del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio y que permitirá habilitar la parcela de Las Mantecas como emplazamiento del futuro gran pabellón municipal. El Consistorio remitirá próximamente el expediente al órgano ambiental del Cabildo de Tenerife, encargado de emitir el correspondiente Informe Ambiental Estratégico, requisito imprescindible para continuar con la tramitación urbanística y convertir, en el menor tiempo posible, este proyecto estratégico local en una realidad.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que este avance “confirma el compromiso firme del Ayuntamiento con una iniciativa clave para el municipio, que dotará a La Laguna de una infraestructura deportiva y cultural de primer nivel”. El regidor subraya que “hemos impulsado todos los pasos técnicos y administrativos necesarios para que la modificación del PGO vigente avance con la mayor agilidad posible, siempre con rigor y con plena coordinación con el Cabildo”.

El alcalde recuerda que el futuro pabellón “no solo dará respuesta a las necesidades del deporte lagunero, sino que será un equipamiento multifuncional capaz de acoger grandes eventos, dinamizar la economía local y mejorar la oferta de infraestructuras públicas en una zona estratégica del municipio, junto al tranvía, la TF‑5 y el entorno universitario; además de reducir la presión de eventos multitudinarios sobre el casco histórico, atendiendo a las demandas vecinales”.

La propuesta, que se remitirá próximamente al Cabildo, incluye el Estudio Ambiental Estratégico, así como la documentación urbanística necesaria para justificar la modificación del PGO en relación con la ordenación pormenorizada de la parcela. Este análisis evalúa los posibles efectos sobre el entorno, la movilidad, el paisaje, el ruido y la integración urbana, y propone las medidas preventivas y correctoras correspondientes, tal como exige la legislación.

El concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna, Adolfo Cordobés, explica que “este es un paso clave en el procedimiento, que permitirá transformar un ámbito estratégico del municipio hoy en desuso, además de generar actividad económica, mejorar la movilidad y ofrecer a la ciudadanía un equipamiento moderno, accesible y preparado para acoger competiciones deportivas y eventos de gran alcance”.

Asimismo, Cordobés destaca “el compromiso, el rigor y la enorme profesionalidad del equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo, que ha realizado un trabajo ejemplar para sacar adelante esta iniciativa y garantizar que el proyecto avance con todas las garantías. La complejidad de esta actuación exige un nivel técnico muy alto y el personal municipal ha demostrado, una vez más, que está a la altura de los grandes retos que afronta La Laguna”.

Trabajos en paralelo

Una vez el Cabildo emita el Informe Ambiental Estratégico, el Ayuntamiento podrá elevar la propuesta a Aprobación Inicial, abrir el periodo de información pública y continuar con los trámites necesarios hasta la aprobación definitiva de la modificación urbanística. Paralelamente, el Consistorio seguirá avanzando en la planificación técnica del futuro pabellón para que el proyecto pueda desarrollarse con la mayor celeridad posible.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento reafirma así su voluntad de impulsar una infraestructura que será “un referente para La Laguna y para toda la Isla”, en palabras del alcalde, y que forma parte de una estrategia más amplia para modernizar los equipamientos públicos, reforzar la actividad deportiva y cultural y mejorar la calidad de vida en el municipio.