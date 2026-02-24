El Centro de Día Acaymo integra un gato robótico en sus terapias rehabilitadoras y cognitivas para mayores

El Centro Municipal de Día Acaymo, dependiente de la concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna, ha incorporado recientemente un gato robótico de última tecnología a los programas y las terapias socializadoras enfocadas a combatir el estrés emocional y el aislamiento social entre los mayores.

La edil responsable de este Departamento, María Cruz, explicó que “estos dispositivos ya se han testado en otros rincones del planeta con grandes resultados entre este sector de la población, aportando grandes beneficios como una mejor estimulación cognitiva y sensorial”. Asimismo, recordó que estas mascotas no requieren de ningún tipo de cuidado especial y que su pelaje es sintético, evitando así cualquier reacción alérgica o complicación similar.

La concejala lagunera también expuso que este animal robótico, al que los propios mayores ya han apodado ‘Estrellita’, cuenta con unos sensores integrados que permiten dar una respuesta inmediata al movimiento o al contacto con cualquier ser humano. Para dar realismo a esta experiencia, el gato puede emitir ronroneos, abrir y cerrar los ojos y realizar otros gestos habituales de esta especie.

Otros beneficios que aportan estas mascotas, además de reconfortar y acompañar a los usuarios y usuarias de este Centro, tienen que ver con la mejora de motricidad y la coordinación. Estos dos aspectos son fundamentales para promover un envejecimiento activo entre la ciudadanía y generar emociones positivas que repercuten directamente en la calidad de vida de estas personas.

“Hay que recordar que muchos casos de aislamiento social están relacionados con una gran variedad de problemas de salud mental, entre los que destacan la depresión o la ansiedad, y ese es uno de los aspectos vitales sobre los que trabaja esta herramienta robótica sencilla, cómoda de manipular y adaptada a las capacidades de este sector poblacional”, agregó la edil.

No es el primer ejemplo del uso de la tecnología avanzada en este Centro de Día Acaymo. A finales del pasado año, la propia concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna anunció la incorporación de un robot especializado en técnicas y terapias de rehabilitación física y cognitiva.

Noticias relacionadas

A este respecto, María Cruz recalcó que “el poder de la innovación y la inteligencia artificial nos está permitiendo complementar todos los programas de acción que venimos desarrollando en estas instalaciones, siempre de la mano de nuestro excelente equipo de profesionales especializados que guían y acompañan a nuestros mayores en estas experiencias innovadoras”.