El Ayuntamiento de La Laguna concluye los trabajos de reparación del paseo marítimo de Jóver, en Tejina

El Área de Obras e Infraestructuras ha asumido las labores de emergencia de reconstrucción del muro y el pavimento de este camino costero, previa autorización del Gobierno de Canarias.

Nuevo muro de protección en Jóver, Tejina.

Nuevo muro de protección en Jóver, Tejina. / El Día

El Día

El Día

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha concluido recientemente el proyecto de reparación y rehabilitación del paseo marítimo de Jóver, en Tejina, el cual presentaba importantes desperfectos a causa de varios temporales de mar. Esta intervención asumida por el Consistorio requirió de una autorización previa de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, como entidad competente en el dominio público marítimo terrestre.

El concejal del Área, Ángel Chinea, recordó que “esta intervención se ha abordado con carácter de urgencia, debido a los graves daños detectados en el muro de contención y en el propio pavimento del camino, donde se había registrado un importante socavón que comprometía la seguridad de los viandantes”.

“A pesar de que hemos agilizado al máximo los trámites y que los trabajos se pusieron en marcha, una vez obtuvimos los permisos pertinentes, los fenómenos costeros adversos nos han obligado a posponer varias veces las intervenciones programadas hasta que se retomara la normalidad en el entorno y los operarios pudieran actuar en la zona”, agregó el edil.

Este proyecto, sobre el que se ha ido informando puntualmente por parte del Ayuntamiento a los vecinos y vecinas del entorno, ha contemplado la retirada de todos los escombros derivados de los daños causados por el oleaje, la estabilización y levantamiento del nuevo muro de protección que había colapsado y la rehabilitación de las zonas del firme afectado.

En último término, Ángel Chinea quiso recalcar su agradecimiento a todas las administraciones implicadas, especialmente a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, por la predisposición y el buen entendimiento que ha existido en todo este proceso, que lo que buscaba era garantizar la seguridad de la población que cada día hace uso de este emblemático camino.

