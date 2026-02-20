Diez mil resonancias fortalecen la sanidad pública tinerfeña

El impulso de la alta tecnología sanitaria se ha convertido en uno de los ejes estratégicos del Cabildo de Tenerife para fortalecer la sanidad pública y dotarla de mayor capacidad diagnóstica, eficiencia y autonomía. En ese contexto, la empresa pública insular IMETISA, adscrita a la Consejería de Innovación y considerada medio propio del Servicio Canario de la Salud, ha alcanzado en 2025 un hito significativo al superar los 10.000 estudios de resonancia magnética realizados, consolidándose como una pieza clave del diagnóstico por imagen en la isla.

Este volumen de actividad no es fruto de la casualidad, sino de una planificación sostenida basada en la inversión pública directa en infraestructuras estratégicas. IMETISA se sitúa hoy entre los centros públicos con mayor capacidad técnica de Canarias, apoyándose en equipamiento de última generación que permite dar respuesta a una demanda creciente y cada vez más compleja, especialmente en áreas clínicas de alta especialización.

Uno de los principales activos de la entidad es la resonancia magnética de 3.0 teslas, una tecnología de máxima resolución que marca la diferencia en términos de calidad diagnóstica. La RMN 3T permite obtener imágenes más precisas en menor tiempo, mejorar la caracterización de lesiones y reducir la necesidad de pruebas complementarias, con un impacto directo en la experiencia del paciente y en la eficiencia del sistema sanitario. Su aplicación resulta especialmente relevante en campos como la neurología, la oncología, la cardiología o el abordaje de patologías complejas, donde la exactitud del diagnóstico es determinante.

Durante 2025, la actividad asistencial de IMETISA ha mantenido una media cercana a los 850 estudios mensuales, con picos de producción que reflejan tanto la robustez del equipamiento como la correcta integración del servicio en los circuitos asistenciales públicos. Estos datos evidencian la capacidad de la empresa para absorber volumen, reducir listas de espera y aportar estabilidad al sistema de diagnóstico por imagen del Servicio Canario de la Salud.

A través de la Consejería de Innovación, dirigida por Juan José Martínez, se impulsa una política de renovación tecnológica continua, orientada a evitar la obsolescencia y a mantener los equipos en el máximo nivel técnico. La actualización de hardware y software, la incorporación de nuevas herramientas de postprocesador, la mejora de la eficiencia energética y la adaptación a nuevos protocolos clínicos forman parte de una visión a medio y largo plazo que maximiza el retorno social de la inversión pública.

Investigación

Un segundo pilar estratégico es su vocación investigadora. La disponibilidad de resonancia magnética avanzada ha permitido desarrollar líneas de investigación en resonancia funcional y neurociencia en colaboración con la Universidad de La Laguna. Estudios de conectividad cerebral, análisis funcional del cerebro y desarrollo de biomarcadores de imagen sitúan a la entidad como una plataforma pública de investigación biomédica con proyección regional y potencial impacto clínico.

Su gerente, Néstor Sánchez Fernández, destaca que “la inversión en alta tecnología sanitaria no solo mejora el diagnóstico, sino que refuerza la investigación, la formación y la autonomía del sistema público. Un planteamiento que convierte la tecnología en una herramienta al servicio del interés general”.

Los más de 10.000 estudios realizados en 2025 reflejan una apuesta decidida por una sanidad pública avanzada, basada en el conocimiento la innovación y la calidad asistencial confirman a IMETISA como un actor estratégico en el presente y el futuro del sistema sanitario de Tenerife.