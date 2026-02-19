El cartel, una alegoría a la Semana Santa lagunera

‘Alegoría de la Semana Santa lagunera’ es el título del cartel anunciador elaborado por el artista palmero Ismael Francisco Sánchez presentado ayer en la Catedral. Elaborado bajo la técnica de óleo sobre lienzo, «se articula como una composición simbólica de profundo contenido teológico y devocional, en la que se aúnan tradición e iconografía, rigor técnico y una lectura contemporánea del misterio cristiano», según explicó su autor.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, destacó del artista de Breña Alta «su impecable currículum, a pesar de su corta edad, en el que ya ha sumado logros tan destacados como ser el autor del cartel de las Fiestas del Cristo o haber firmado retratos reconocibles de figuras destacadas de nuestra historia como son la Siervita o Amaro Pargo».

El regidor subrayó que la Semana Santa de La Laguna «se ha ganado por méritos propios ser reconocida como una de las más relevantes de España, gracias a la dedicación y empeño que demuestran las cofradías y hermandades en cada paso procesional y a las pasiones que despierta entre la ciudadanía local y los numerosos visitantes que se acercan a nuestras calles durante estas fechas».

El trabajo de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna recibió el reconocimiento público «por el enorme trabajo que desempeña en estos actos cargados de fe, cultura y tradición», apostilló Gutiérrez. Su presidente, Juan Antonio Pérez, remarcó que «este tradicional acto supone el inicio de la cuenta atrás para la Semana Santa lagunera, la cual destaca por su devoción, magnitud, belleza y expresión artística».

«Estos días sirven como escenario perfecto para mostrar y difundir lo más característico y representativo de la riqueza cultural de esta ciudad», reflexionó el presidente, quien recordó que «ostenta el honor de ser reconocida internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco». Este periodo es el momento para «compartir con emoción estas fechas tan especiales para la población del municipio».

Lo principal en Cuaresma

Juan Antonio Pérez adelantó algunos de los actos principales que tendrán lugar en el tiempo de Cuaresma que ahora se inicia, incluyendo el habitual pregón de la Semana Santa, que se desarrollará el próximo 19 de marzo (a las 20:00 horas), en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a cargo del vicario episcopal lagunero Juan Antonio Guedes.

Ismael Francisco Sánchez detalló que el cartel anunciados es una obra que «se estructura de forma vertical y axial, la cual responde a un marcado orden jerárquico que conduce la mirada hacia el eje central, reforzando la sensación de solemnidad y trascendencia». Explicó que «en todo momento, lo que he pretendido es ofrecer una mirada de síntesis en la cual fe e identidad colectiva dialogan desde el respeto a la tradición partiendo de una profunda conciencia del significado que estas imágenes poseen para la ciudad y quienes las veneran».

El programa presentado ayer comienza con la Cuaresma que incluye actos destacados como el espectáculo ‘Sonidos de Pasión y Fe’, que tendrá lugar el próximo 7 de marzo, en el antiguo convento de Santo Domingo; la mesa redonda programada para el 12 de marzo, dedicada a los cuidados paliativos; el Vía Matris organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) en la Catedral, el viernes 13 del mismo mes, o la inauguración de la exposición de José Vicente Rodríguez dedicada al arte sacro, que se expondrá en la Sala Drago (Santo Domingo) a partir del 20 de marzo.

La lectura del pregón tendrá lugar en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a las 20:00 horas del 19 de marzo, por el vicario episcopal, Juan Antonio Guedes.

En el acto de puesta de largo del cartel anunciador de la Semana santa y su programa de actos, que coincide cada año con la celebración del Miércoles de Ceniza, tomaron parte los ya citados alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC), Juan Antonio Pérez, y el autor, además del deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero. Además, estuvieron presentes numerosos miembros del Consistorio y representantes de entidades civiles y militares.

Noticias relacionadas

Una de las novedades de este año es la presencia de Eloy Alberto Santiago Santiago como obispo de la Diócesis Nivariense por primera vez en la Semana Santa de La Laguna. Tomó posesión el 1 de mayo del año pasado. Esta vez presidirá todas las celebraciones que definen este momento del calendario católico. n

Del 29 de marzo al 5 de abril