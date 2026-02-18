El municipio de La Laguna consolida su crecimiento en reciclaje en 2025 y refuerza su compromiso con la sostenibilidad

La Laguna continúa avanzando en su modelo de ciudad sostenible tras cerrar 2025 con cifras récord en las principales fracciones de reciclaje, registrando un incremento significativo que consolida la tendencia de crecimiento sostenido de los últimos ejercicios y refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la corresponsabilidad ciudadana.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “estos datos confirman que La Laguna avanza con paso firme hacia un modelo de municipio cada vez más sostenible. El compromiso de nuestros vecinos y vecinas con la separación en origen es hoy más fuerte que nunca y está dando resultados objetivos y medibles”.

Según los datos provisionales de cierre del ejercicio, la recogida de envases ligeros alcanzó en 2025 cerca de 2.237.000 kilos, frente a los 1.857.130 kilos registrados en 2024, lo que supone un incremento del 20,4%. La aportación media se sitúa en 14 kilos por habitante, mejorando los 11,7 kilos por habitante del año anterior

En cuanto al papel-cartón, el crecimiento también ha sido notable. Durante 2025 se recogieron 2.756.082 kilos, frente a los 2.281.820 kilos de 2024, lo que representa un aumento del 20,8%. La aportación municipal alcanza los 17,2 kilos por habitante, superando la media de Canarias, situada en 14,9 kilos por habitante

La evolución positiva no responde a un repunte puntual, sino a una tendencia consolidada desde 2023, con incrementos progresivos tanto en volumen total recogido como en aportación por habitante. Los datos mensuales reflejan además crecimientos interanuales destacados en varios tramos del año.

Hernández subrayó que “la sostenibilidad no es solo una política pública, es una cultura compartida. Cuando la ciudadanía responde, como está ocurriendo en La Laguna, el impacto es real. Nuestro trabajo es seguir mejorando la red de contenedores, la dotación y las campañas de sensibilización para que cada gesto cuente”.

El refuerzo de la infraestructura de recogida y la mejora en la dotación por habitante han acompañado esta evolución, facilitando el acceso al reciclaje en todos los pueblos y barrios del municipio.

Servicios Municipales continuará trabajando en la reducción de impropios y en la optimización del sistema, con el objetivo de mejorar la calidad del residuo recogido y avanzar hacia un modelo más eficiente y respetuoso con el entorno.

Con estos resultados, La Laguna consolida su posicionamiento como uno de los municipios con mayor progresión en reciclaje en el Archipiélago, reafirmando una estrategia municipal orientada a la sostenibilidad, la planificación y la implicación activa de la ciudadanía.