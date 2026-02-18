La Laguna y El Rosario abordarán conjuntamente el proyecto de abastecimiento hasta Tenerife II

Los Ayuntamientos de La Laguna y El Rosario abordarán conjuntamente el proyecto de abastecimiento y saneamiento desde El Pozo La Cañada hasta el Centro Penitenciario Tenerife II. Así lo han acordado el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, en un encuentro celebrado este fin de semana, en el que también se ha establecido la necesidad de contar con el respaldo del Gobierno de España, ya que la actuación resulta determinante para garantizar el suministro de agua del centro penitenciario y evitar los problemas de desabastecimiento que se han producido en los últimos años. La obra, con un plazo de 18 meses y una inversión de 3.691.189 euros, transcurre en parte por el Camino La Cañada, que afecta a ambos municipios.

En la reunión, mantenida en el Ayuntamiento de El Rosario, también tomaron parte el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna, Ángel Chinea, y el concejal de Obras y Servicios Hidráulicos de El Rosario, Juan Jesús del Rosario, además de técnicos de la Corporación rosariera.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha mediado para reclamar el compromiso del Gobierno central en esta intervención, que se materializará en una próxima visita del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, para conocer personalmente el alcance de esta intervención.

Luis Yeray Gutiérrez ha agradecido la predisposición mostrada por el Gobierno de España y ha recordado que “venimos reclamando desde hace años un proyecto de mejora de las conducciones de agua potable al centro penitenciario Tenerife II, que beneficiará también a zonas cercanas de Llano del Moro, y que suponga una renovación de la red de saneamiento, de manera que se garantice la calidad de las aguas del acuífero del que se nutren, en gran parte, ambos municipios”.

Para el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, "es de agradecer la intermediación de Luis Yeray y su preocupación por salvar el acuífero y dar una solución definitiva al abastecimiento de agua de la prisión Tenerife II, al mismo tiempo que se soluciona el caudal hacia los barrios limítrofes, que nos afecta a ambos municipios".

La intervención, además de resolver los problemas de suministro, servirá para ejecutar la red de saneamiento de zonas limítrofes de La Laguna y de El Rosario, como el camino La Cañada o Camino Guillén y, de esta forma, proteger la calidad del acuífero. Actualmente estos núcleos carecen de saneamiento y las aguas negras se eliminan a través de pozos sépticos.

Según se explica en el proyecto de intervención, el crecimiento demográfico experimentado la Comarca de San Cruz de Tenerife-La Laguna-El Rosario en los últimos años, unido a la disminución en cantidad y calidad de los recursos hídricos disponibles, está haciendo compleja la prestación del servicio de abastecimiento de la Comarca, y especialmente del municipio de El Rosario, al contar con núcleos de población de cumbre y medianías a una altitud superior a los recursos hídricos existentes, siendo preciso su bombeo por encima de los mil metros de altitud.

Estas circunstancias son especialmente relevantes en el sector de abastecimiento de Llano del Moro, donde se sitúa el Centro Penitenciario Tenerife II, al depender de una única fuente de suministro (Pozo La Cañada). Además, la capacidad de transporte de la red de distribución que parte del Depósito de La Cañada resulta insuficiente para garantizar el abastecimiento de agua potable de la zona, por lo que es preciso incrementar el número de fuentes de suministro, así como mejorar la capacidad de suministro de la red de distribución.

Por otro lado, la zona norte de El Rosario no dispone de red de alcantarillado que pueda conectarse al Sistema Comarcal de Saneamiento. El proyecto de ejecución que ahora se impulsa desde ambos ayuntamientos viene a definir las actuaciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales.