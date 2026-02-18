La Laguna renueva 10.000 metros de cableado del alumbrado en San Matías y avanza en la modernización de la red en El Coromoto
La intervención, impulsada por Servicios Municipales, mejora la seguridad de las instalaciones y reducirá las averías registradas en ambos barrios.
La concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna ha ejecutado una actuación de sustitución de las líneas eléctricas deterioradas del alumbrado público en el barrio de San Matías, al tiempo que avanza en trabajos similares en El Coromoto. Las obras se enmarcan dentro de una planificación orientada a reforzar la seguridad y estabilidad del servicio en distintos puntos del municipio.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, señala que “esta actuación responde a una necesidad técnica clara. No se trata solo de reparar averías puntuales, sino de renovar de forma integral aquellas infraestructuras que ya habían agotado su vida útil. Con ello mejoramos la seguridad, reducimos incidencias y garantizamos un servicio más estable para los vecinos y vecinas”.
En San Matías, las labores se vienen desarrollando desde hace varias semanas ante el deterioro de las infraestructuras eléctricas, afectadas por el paso del tiempo, rozaduras, la acción de roedores, la entrada de agua y los efectos de los temporales. Aunque estas líneas habían sido reparadas en distintas ocasiones, el uso continuado hacía necesaria una sustitución integral para garantizar la seguridad y reducir incidencias.
Hasta la fecha, se han sustituido cerca de 10.000 metros de cableado, además de instalar tierras de protección, sistemas de unión aislados y nuevas cajas de conexión, lo que permitirá reforzar la red y minimizar los apagones.
De manera paralela, Servicios Municipales ha iniciado trabajos similares en el barrio de El Coromoto, concretamente en las calles Marcelino Perdomo, Obsidiana y Elías Zerolo, donde se continuará con la renovación del cableado en las próximas semanas, priorizando los puntos con mayor número de incidencias
Hernández subraya que “la planificación del servicio se basa en criterios técnicos y en el análisis de las incidencias acumuladas. Actuamos con intervenciones estructurales que eviten problemas recurrentes y mejoren la calidad del alumbrado público”.
Como medida complementaria, se procederá a la desratización y desinsectación en las canalizaciones afectadas, con el objetivo de evitar que la acción de roedores vuelva a provocar daños en las infraestructuras eléctricas. Estas actuaciones se reforzarán con batidas trimestrales de seguimiento por parte de empresas especializadas
Con este conjunto de intervenciones, Servicios Municipales continúa avanzando en la mejora del servicio de alumbrado público en los distintos barrios de La Laguna, apostando por instalaciones más seguras, eficientes y preparadas para ofrecer un suministro estable y de calidad a la ciudadanía
- El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
- La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas
- Al rescate del patrimonio gráfico de La Laguna: Casa Peter se va, su cartel se queda
- La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal
- Frente común con el Cabildo de Tenerife para erradicar el motocross y el 4x4 en El Púlpito, en La Laguna
- La Punta del Hidalgo pide medidas para reforzar el transporte público y estar más cerca de la ciudad
- El Ayuntamiento de La Laguna ultima las obras de mejora del camping de Punta del Hidalgo
- El Ayuntamiento de La Laguna programa un plan de reasfaltados en el entorno de La Cuesta