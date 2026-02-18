La Laguna dedicará a sus mayores uno de los actos destacados del Carnaval Cultural

El Ayuntamiento de La Laguna se encuentra perfilando estos días los últimos detalles del Carnaval Cultural 2026, que volverá a homenajear la riqueza y el valor patrimonial de estas fiestas con tanto arraigo en el municipio, gracias a un variado programa de eventos y actos dirigidos a públicos de todas las edades.

Las áreas de Bienestar Social y Calidad de Vida y Cultura del Consistorio han avanzado que en esta edición se contará con una cita dedicada exclusivamente a los mayores laguneros, en el entorno de la plaza del Cristo, que tendrá lugar el 27 de febrero, a partir de las 17:00 horas.

El alcalde de la Corporación local, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que “desde que empezamos a confeccionar esta agenda de citas carnavalescas, teníamos claro que este sector de la población debía tener un protagonismo destacado. Con ese propósito en mente, confeccionamos una velada específica, en la que no faltará la música, la diversión y múltiples sorpresas que disfrutarán más de un millar de personas en la ciudad”.

A este respecto, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida lagunera, María Cruz, apuntó que para esta ocasión tan especial, el Ayuntamiento ha podido confirmar ya la presencia sobre el escenario de la afamada artista María Jesús y su mítico acordeón, que compartirá cartel con uno de los cantantes con mayor tradición en el Carnaval, como es Rafael Flores ‘El Morocho’.

Esta agenda musical se ha diseñado teniendo en cuenta las aportaciones y solicitudes que ha recabado el personal técnico del Área, a través de las asociaciones de mayores y del propio Consejo Municipal de Mayores de La Laguna.

Por otro lado, la edil detalló que “un año más homenajearemos la trayectoria y el trabajo de las agrupaciones laguneras a lo largo de todo el Carnaval Cultural. Precisamente, en esta jornada dedicada a los mayores, se contará con la implicación de la comparsa Los Joroperos y la murga Reconecta2”.

Asimismo, María Cruz informó de que Bienestar Social y Calidad de Vida está trabajando en la contratación de numerosos servicios de transporte para garantizar la asistencia y participación de cientos de mayores del municipio, que por distintos motivos tienen algún tipo de dificultad para sus desplazamientos.

Por último, el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Adrián del Castillo, expuso que, alrededor del escenario principal de la plaza del Cristo, se dispondrán numerosas sillas y carpas, además de personal de acompañamiento, para que esta generación tan apreciada de laguneros y laguneros pueda disfrutar de este día de celebración con todas las comodidades posibles.