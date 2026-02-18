La Laguna consolida su apuesta por la educación europea con la recepción de un grupo Erasmus+
El concejal de Educación, Sergio Eiroa, destaca el valor del intercambio educativo como herramienta para fortalecer la internacionalización y el aprendizaje compartido.
El Ayuntamiento de La Laguna ha recibido a un grupo de estudiantes que, en el marco del programa Erasmus+ y junto al IES Geneto, se encuentran estos días en el municipio participando en una experiencia de intercambio educativo.
La recepción institucional contó con la presencia del concejal de Educación, Sergio Eiroa, quien dio la bienvenida al alumnado y al profesorado acompañante, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas en el ámbito formativo y cultural.
El concejal añadió que “se trata de un intercambio que enriquece, une y abre nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestra juventud”, destacando la relevancia de seguir promoviendo experiencias que amplíen horizontes y refuercen la dimensión europea de la educación.
Durante el encuentro, el edil puso en valor el impacto que los programas europeos tienen en el desarrollo académico y personal de la juventud, al facilitar espacios de convivencia, conocimiento mutuo y cooperación entre comunidades educativas.
Sergio Eiroa señaló que “este tipo de encuentros refuerzan la vocación educativa y europea de La Laguna, permitiendo que el alumnado conozca de primera mano nuestra realidad cultural y social mientras comparte experiencias con la comunidad educativa local”. El grupo desarrolla durante su estancia distintas actividades vinculadas al intercambio, compartiendo experiencias con el entorno educativo local y acercándose a la realidad social y cultural del municipio.
Desde el área de Educación se valoró la implicación del IES Geneto en el impulso de este tipo de proyectos, que contribuyen a reforzar la cooperación entre centros y a fomentar el aprendizaje compartido.
Con esta recepción, el Ayuntamiento de La Laguna reafirma su compromiso con la educación, la internacionalización y el apoyo a programas que favorecen el entendimiento entre jóvenes de distintos contextos, consolidando una ciudad abierta, participativa y comprometida con el futuro de su juventud.
