Deporte y sombra natural: Valle de Guerra, en La Laguna, tendrá otro parque junto al de La Librea

Valle de Guerra contará con un parque de unos 900 metros cuadrados en el que habrá zonas de paseo y elementos deportivos, como una cancha y una zona de calistenia. Se trata de una instalación que se ubicará en las inmediaciones del parque de La Librea, que fue inaugurado hace tres años. La previsión es que la nueva infraestructura ocupe un espacio que actualmente está lleno de maleza y que ofrezca otras posibilidades de ocio a los vecinos.

«Queremos crear en Valle de Guerra un nuevo espacio de esparcimiento aprovechando una parcela municipal en desuso junto a la carretera TF-16, cerca del parque infantil de La Librea», explica el concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea. El edil precisa que el terreno sobre el que se actuará cuenta con 915 metros cuadrados y un perímetro de 139,5 metros. «Es un espacio con muchas posibilidades», añade.

La idea del consistorio lagunero es articular el parque en torno a dos árboles de gran porte (un ejemplar de ficus y un jacarandá), que serán conservados. Actualmente este entorno se encuentra lleno de matorrales y lo primero que se hará, a través de las empresas de Parques y Jardines y del Servicio de Limpieza, es desbrozar y limpiar el lugar, respetando la flora autóctona. El siguiente paso, del que se encargará el Área de Obras, será revisar el estado del muro perimetral para establecer las condiciones en que se encuentra y determinar si es necesario llevar a cabo su reparación.

Zonas verdes

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destaca que Servicios Municipales también se realizará la poda y mejora de las zonas verdes de esta nueva zona de esparcimiento. «Es un espacio pensado para el disfrute al aire libre que viene a complementar y reforzar las áreas públicas existentes en Valle de Guerra, contribuyendo a una mayor calidad de vida en el entorno», sostiene. «Es fundamental el trabajo transversal y coordinado que se lleva a cabo entre las distintas áreas municipales para seguir mejorando los espacios públicos del municipio», completa.

Entre esas otras áreas públicas a las que se refiere Hernández sobresale, por proximidad, el parque de La Librea, que se caracteriza por la presencia de un gran barco con toboganes y accesorios, que reproduce distintos motivos referentes a los barcos que se utilizan en la escenificación de la tradicional Librea, que se celebra cada año con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Esa otra instalación, que se puso en marcha años atrás, supuso una inversión de algo más de 78.000 euros.

Con respecto a la nueva infraestructura, y una vez que se den los pasos iniciales, está previsto levantar una losa de cemento que ocupa parte de la superficie y se encuentra muy deteriorada, tras lo que se sustituirá por otro pavimento. «Colocaremos bancos bajo los árboles para aprovechar este espacio de sombra y crear un lugar de encuentro para la vecindad», manifiesta Ángel Chinea. Además, la intención es habilitar una zona de calistenia y una cancha con portería y canasta de baloncesto.

Vecinos

El concejal de Obras detalla que la iniciativa parte de una propuesta de la concejala Cristina Ledesma. «Tras haber mantenido contacto con representantes vecinales de Valle de Guerra ha venido defendiendo la necesidad de salvaguardar este espacio, conservando los árboles y aportando ideas de mejora al proyecto, como la colocación de un aparato de calistenia», agrega. Asimismo, el edil pone de relieve que, aunque no se trata de una intervención demasiado complicada, creen que «va a aportar mucho» al pueblo de Valle de Guerra.

Esta actuación se une no solo al parque de La Librea, sino a otras obras del mismo tipo desarrolladas en otros núcleos de la Comarca Nordeste en los últimos años. Es el caso de la rehabilitación del parque Antonio Alonso Alonso, El Niño, en la Punta del Hidalgo, que alcanzó los 99.000 euros en una superficie aproximada de 6.400 metros cuadrados; el parque polivalente de La Marea, en Bajamar, en el que se transformó un solar de 1.600 metros cuadrados en desuso en una zona de esparcimiento con un área deportiva, zona de juegos infantiles y un espacio canino, o el parque público creado en Tejina en una parcela de 2.100 metros cuadrados ubicada entre las calles La Destiladera, El Rabiche y el Camino de La Majada.