El artista palmero Ismael Francisco Sánchez conjuga tradición e iconografía en el cartel de la Semana Santa de La Laguna

La iglesia de la Catedral ha albergado este miércoles, 18 de febrero, la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de La Laguna 2026, que en esta ocasión cuenta con la firma del artista palmero Ismael Francisco Sánchez y que se ha desarrollado bajo la técnica de óleo sobre lienzo.

En el acto de puesta de largo de esta obra, que coincide cada año con la celebración del Miércoles de Ceniza, tomaron parte el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC), Juan Antonio Pérez; el deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero; y el mencionado autor de la obra, que lleva por título ‘Alegoría de la Semana Santa lagunera’. Además, estuvieron presentes numerosos miembros del Consistorio y representantes de entidades civiles y militares.

Luis Yeray Gutiérrez subrayó que “la Semana Santa lagunera se ha ganado por méritos propios ser reconocida como una de las más relevantes de España, gracias a la dedicación y empeño que demuestran las cofradías y hermandades en cada paso procesional y a las pasiones que despierta entre la ciudadanía local y los numerosos visitantes que se acercan a nuestras calles durante estas fechas”.

En referencia a Ismael Francisco Sánchez, el primer edil del Consistorio puso en valor “su impecable currículum, a pesar de su corta edad, en el que ya ha sumado logros tan destacados como ser el autor del cartel de las Fiestas del Cristo o haber firmado retratos reconocibles de figuras destacadas de nuestra historia como son la Siervita o Amaro Pargo”.

Asimismo, el alcalde quiso refrendar una vez más el apoyo del Ayuntamiento a la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, “con la que existe una magnífica sintonía y predisposición a la colaboración durante todo el año y a la que tengo que reconocer públicamente por el enorme trabajo que desempeña en estos actos cargados de fe, cultura y tradición”.

Precisamente, el presidente de la JHC lagunera, Juan Antonio Pérez, aprovechó su intervención para remarcar que “este tradicional acto supone el inicio de la cuenta atrás para la Semana Santa lagunera, la cual destaca por su devoción, magnitud, belleza y expresión artística”.

“Estos días sirven como escenario perfecto para mostrar y difundir lo más característico y representativo de la riqueza cultural de esta ciudad, que ostenta el honor de ser reconocida internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y compartir con emoción estas fechas tan especiales para la población del municipio”, agregó el máximo responsable de la Junta.

Juan Antonio Pérez adelantó algunos de los actos principales que tendrán lugar en el tiempo de Cuaresma que ahora se inicia, incluyendo el habitual pregón de la Semana Santa, que se desarrollará el próximo 19 de marzo (a las 20:00 horas), en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a cargo del vicario episcopal lagunero Juan Antonio Güedes.

Otros actos destacados serán el espectáculo ‘Sonidos de Pasión y Fe’ del próximo 7 de marzo, en el antiguo convento de Santo Domingo; la mesa redonda del 12 de marzo, dedicada a los cuidados paliativos; el Vía Matris organizado por la JHC en la Catedral, el viernes 13 del mismo mes; o la inauguración de la exposición de José Vicente Rodríguez dedicada al arte sacro, que se expondrá en la Sala Drago (Santo Domingo) a partir del 20 de marzo.

El programa completo de la Semana Santa se encuentra ya disponible en la página web del Ayuntamiento de La Laguna.

Durante el desarrollo del acto, Ismael Francisco Sánchez, autor del cartel de esta edición, explicó que “esta obra se articula como una composición simbólica de profundo contenido teológico y devocional, en la que se aúnan tradición e iconografía, rigor técnico y una lectura contemporánea del misterio cristiano”.

A este respecto, Sánchez detalló que “la obra se estructura de forma vertical y axial, la cual responde a un marcado orden jerárquico que conduce la mirada hacia el eje central, reforzando la sensación de solemnidad y trascendencia. En todo momento, lo que he pretendido es ofrecer una mirada de síntesis, en la cual, fe e identidad colectiva dialogan desde el respeto a la tradición partiendo de una profunda conciencia del significado que estas imágenes poseen para la ciudad y quienes las veneran”.

Biografía de Ismael Francisco Sánchez

Este artista nació en el municipio palmero de Breña Alta, en el año 2001. Se formó en la Escuela de Artes Manolo Blahnik y desarrolló sus estudios en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, combinando formación académica con aprendizaje autodidacta. Su acercamiento temprano a la pintura se vio profundamente influenciado por la escuela sevillana del S. XVII y el realismo figurativo, consolidándose en poco tiempo como uno de los jóvenes defensores del neobarroco y tradicionalismo pictórico en España, buscando así recuperar el equilibrio entre la técnica, la narración y la simbología del arte clásico.

Su producción incluye temática religiosa y cultural canaria, destacando retratos y escenas de profundo arraigo foráneo. Entre sus obras cabe destacar el retrato de Mons. D. Bernardo Álvarez (Iglesia de San Francisco), Hic est Deus “retrato de la Siervita” (Monasterio de Santa Catalina), el cartel de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2022 y el cartel religioso de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Candelaria 2025, entre otros trabajos realizados para templos e instituciones confesionales y civiles como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife o la Casa Real de Borbón Parma, entre otros.