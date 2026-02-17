«Vamos a insistir»: el casco histórico de La Laguna reivindica un centro ciudadano

Un espacio de encuentro vecinal, en el que los mayores puedan compartir unas horas de convivencia, donde colectivos de la ciudad tengan la posibilidad de reunirse… La Asociación de Vecinos Casco Histórico reivindica un centro ciudadano para los vecinos de la ciudad antigua y sus alrededores. Se trata de una demanda que esta entidad ya había planteado tangencialmente en alguna ocasión y que tiene previsto convertir en adelante en uno de sus principales caballos de batalla.

«Vamos a insistir», expresa el presidente de la Asociación Casco Histórico, Pablo Reyes. «Hay 42 centros ciudadanos, que yo me alegro y me congratulo de que estén; para mí son envidia sana», indica sobre el resto de espacios de este tipo repartidos por los pueblos y barrios del municipio, y añade que ninguno de ellos se encuentra ni en el centro ni en sus alrededores más próximos.

El colectivo vecinal entiende que el recinto permitiría que mayores se reúnan o grupos realicen actividades y, en paralelo, se evitaría un exceso de actividad en el Orfeón La Paz, que progresivamente se ha convertido en un centro ciudadano de facto. Y es que esta sociedad de la calle Juan de Vera ha ido asumiendo una cada vez mayor carga de actividades de diferente tipo.

Mayores

Reyes pone el ejemplo de la Asociación de Mayores Enrique Romeu. «Salieron de la calle Anchieta, se fueron a Seis de Diciembre y ahora están yendo a hacer actividades puntuales al Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta», explica. Y añade: «Una cosa es ir a tocar una hora la guitarra a Las Madres, que está colmatado, y otra, un hogar que se abra y que los mayores se puedan sentar, tomar un cortado, hablar…».

Así las cosas, desde la Asociación de Vecinos Casco Histórico consideran que varios edificios de titularidad municipal podrían albergar el centro ciudadano, como el número 44 de la calle San Agustín (junto a las ruinas de San Agustín) o, en otro caso, el inmueble en el que desarrolla su actividad la Escuela Municipal de Música Guillermo González una vez que esta sea trasladada a Gracia-Finca España.

Unidas se Puede se refirió a finales del pasado año precisamente a ese edificio del número 44 de San Agustín. Poco antes de abandonar el consistorio lagunero, el por entonces concejal y portavoz de la coalición de izquierdas, Rubens Ascanio, planteó la «urgencia» de establecer algún plan de acción para recuperar espacios municipales sin uso como aquel, del que recordó que no acoge actividad desde 2013.

Opciones

Más en detalle, es una edificación con características neoclásicas y de tres pisos, de unos 428 metros cuadrados por planta, y que mantiene en el Plan Especial de Protección del Casco una categoría Ambiental 1. La edificación pertenecía hasta 2013 a la Orden de los Hermanos Betlemitas, tras lo que fue cedida, junto a las ruinas de San Agustín, al municipio. Sostuvo Ascanio que en el pasado mandato –cuando Unidas compartió gobierno con el PSOE y Avante La Laguna– hubo varios intentos para «abordar la situación de este inmueble, en un momento en el que La Laguna hizo un esfuerzo enorme en reducir el coste de oficinas alquiladas que se estaban pagando».

En cuanto a la posibilidad mencionada por Reyes en torno a la Escuela de Música, la viabilidad dependería de los plazos del proyecto planeado en Gracia-Finca España, que albergará un complejo de la cultura en La Laguna, que reunirá la futura Escuela de Música y Artes Escénicas y un espacio de exposiciones y otros usos en la Casa Menéndez.

Uno de los puntos clave de la iniciativa que la Asociación de Vecinos Casco Histórico pone sobre la mesa es que se desarrollaría en un inmueble ya construido y que carezca de uso, lo que facilitaría su puesta en marcha y, según el caso, evitaría que ese edificio sufra el deterioro habitual de las construcciones sin actividad. Además, y al mismo tiempo, abriría nuevas posibilidades de ocio para los vecinos.