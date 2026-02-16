La XVIII Carrera Solidaria de la Mujer recauda 8.560 euros en La Laguna

La XVIII Carrera Solidaria de la Mujer, celebrada el pasado 25 de enero en el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, ha permitido recaudar un total de 8.560 euros, que se destinarán íntegramente a apoyar la investigación y la atención a personas afectadas por el cáncer de mama.

Del importe global, 5.360 euros fueron entregados a la Asociación ÁMATE, mientras que los 3.200 euros restantes se destinaron a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), consolidando así el carácter solidario de esta cita ya referente en el calendario deportivo del municipio.

En el acto de entrega de estas aportaciones económicas participaron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del Organismo Autónomo de Deportes, Badel Albelo, junto a representantes del Club Escuela de Atletismo Tenerife (CEAT) 1984, entidad organizadora de la prueba, y miembros de las entidades beneficiarias.

El primer edil lagunero recalcó que “esta prueba es un ejemplo más del respaldo institucional que debe haber por parte de las administraciones públicas para apoyar este trabajo altruista que muchas veces realizan estas asociaciones para mejorar los tratamientos y conocimientos que se tienen sobre este tipo de cáncer”.

Noticias relacionadas

Por su parte, Badel Albelo destacó el compromiso de la ciudadanía lagunera en esta prueba en la que participaron más de 2.000 personas, volviendo a teñir de rosa las principales calles de nuestra ciudad y reafirmando el papel del deporte como herramienta de concienciación, apoyo social y colaboración”.