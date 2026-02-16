Valle de Guerra refuerza la puesta en valor de su Plaza de la Iglesia con nueva iluminación en el reloj y la torre

La concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna ha ejecutado una actuación de mejora del alumbrado en el reloj y la torre de la Plaza de la Iglesia de Valle de Guerra, incorporando un sistema de iluminación específico que permite realzar este elemento emblemático del núcleo y facilitar la lectura de la hora en horario nocturno.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que “estamos hablando de un símbolo para Valle de Guerra, un punto de referencia para vecinos y vecinas. La actuación nos permite poner en valor el reloj y la torre con una iluminación adecuada, sin renunciar a los criterios de eficiencia y sostenibilidad que rigen el servicio”.

La intervención ha consistido en la instalación de proyectores en el interior de la torre, evitando la emisión de luz al exterior. La iluminación emplea tonalidad amarilla, en cumplimiento de la Ley del Cielo de Canarias, que regula el alumbrado exterior con el objetivo de preservar la calidad del cielo nocturno del Archipiélago.

Hernández añade que “la correcta elección de la temperatura de color y la orientación de la luz es fundamental para reducir la contaminación lumínica y proteger el entorno. Cada actuación que desarrollamos busca ese equilibrio entre mejora del espacio público y respeto medioambiental”.

Fran Hernández, añade que “este tipo de actuaciones demuestran que no siempre son necesarias grandes obras para mejorar la imagen y el uso de nuestros espacios públicos. A veces, intervenciones concretas y bien planificadas permiten reforzar la identidad de un lugar, aportar mayor seguridad y seguir avanzando en una gestión responsable del alumbrado. Nuestro objetivo es continuar actuando en los distintos barrios con criterios técnicos claros y escuchando las necesidades de cada núcleo”.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, Servicios Municipales continúa avanzando en la mejora del alumbrado en los distintos barrios del municipio, combinando la puesta en valor de edificios emblemáticos con una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos.