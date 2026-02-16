La Laguna refuerza la cultura y la identidad local a través del Carnaval en las aulas
Sergio Eiroa recuerda que “el Carnaval es parte de nuestra identidad y queremos que el alumnado lo disfrute y lo entienda como una expresión cultural propia”.
La concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Laguna colabora con alrededor de una treintena de centros educativos del municipio en la organización de sus celebraciones de Carnaval, facilitando medios técnicos y actividades para que el alumnado pueda desarrollar sus festivales con garantías.
El apoyo de la Corporación local incluye el montaje de escenarios, equipos de sonido y sillas, así como la realización de talleres de máscaras y pintura y la participación de agrupaciones carnavaleras que dinamizan las jornadas.
El concejal de Educación del Consistorio, Sergio Eiroa, destacó que “hablar de Carnaval es hablar de cultura, creatividad y sentimiento de pertenencia. Desde el Área entendemos que respaldar estas iniciativas en los centros es también una forma de cuidar nuestras tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones”.
Eiroa subrayó además que estas actividades no solo tienen un carácter festivo, sino también formativo. “A través de los talleres y de la implicación directa del alumnado, se trabajan valores como la participación, la convivencia y el respeto por nuestras raíces. El Carnaval en las aulas es una experiencia que va más allá del disfraz: es aprendizaje vinculado a nuestra identidad”, afirmó.
Las celebraciones se desarrollarán en distintos puntos del municipio, contando con la implicación de la comunidad educativa y las familias, en un ambiente que convierte cada centro en un espacio de encuentro y expresión cultural.
