La Laguna se reencuentra con la ‘Siervita’, coincidiendo con el 295º aniversario de su fallecimiento

El Convento de Santa Catalina de Siena ha recibido a miles de personas que se congregaron en la ciudad para rendir culto a la religiosa.

Miles de personas se acercan a ver el cuerpo de Sor María de Jesús en el convento de Santa Catalina de Siena.

Miles de personas se acercan a ver el cuerpo de Sor María de Jesús en el convento de Santa Catalina de Siena. / El Día

El Día

El Día

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna vivió el pasado domingo, 15 febrero, una jornada cargada de sentimiento y devoción con motivo del 295º aniversario del fallecimiento de la ‘Siervita’. El céntrico convento de Santa Catalina de Siena abrió sus puertas un año más para albergar la visita de miles de personas, que se acercaron a este recinto para venerar a la religiosa.

El alcalde del Consistorio lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó “el gran significado que tiene este acto para el municipio, que todos los años atrae desde primera hora de la mañana a numerosos fieles llegados de distintos puntos de la isla y otros rincones del mundo, que desean ser los primeros en visitar el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús y rendirle un respetuoso culto”.

El horario previsto para las visitas se inició a las 7:00 horas, coincidiendo con la celebración eucarística que presidió el Obispo de Tenerife, y se prolongó hasta las 20:00 horas. La tradicional ofrenda floral de los ayuntamientos de La Laguna y El Sauzal tuvo lugar a las 17:00 horas.

Este horario de apertura y cierre de puertas (de 7:00 a 20:00 horas) se repetirá en la jornada del siguiente domingo, 22 de febrero, cuando la ‘Siervita’ volverá a estar expuesta al público.

Noticias relacionadas

Sor María de Jesús ‘La Siervita’ nació en el municipio de El Sauzal, en el año 1643, y se trasladó muy pronto a La Laguna, tras el fallecimiento de sus padres, donde ingresó en el convento de Santa Catalina de Siena. Allí permaneció y desarrolló una destacada labor religiosa hasta su fallecimiento, en 1731, a los 88 años de edad.

