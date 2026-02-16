La Laguna promueve el envejecimiento activo y la formación de los mayores del municipio

El Consejo Municipal de Mayores de La Laguna ha celebrado su primer pleno del 2026, en el que se ha podido avanzar la programación actividades de ocio y talleres formativos en la que trabaja el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento para el primer semestre del año.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, presidió esta sesión de trabajo en la que quiso poner en valor “el gran compromiso que han demostrado durante los últimos años todos los representantes de las asociaciones y entidades que conforman este Consejo, en el que fomentamos la participación ciudadana de este sector de la población para dar forma a estas acciones diseñadas por y para los propios mayores”.

“Estas iniciativas están encaminadas a seguir fomentando un envejecimiento activo y una mejora general de la calidad de vida de este colectivo ciudadano, incrementando sus aptitudes y conocimientos en materias que ellos mismos nos han trasladado en el propio Consejo”, aclaró el primer edil.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Consistorio, María Cruz, avanzó que este cronograma de talleres abarcará materias como bailes latinos, cocina saludable, gimnasia, fotografía, guitarra, teatro, manualidades, estimulación de la memoria, pintura, yoga o zumba. A esto se sumarán diferentes rutas por senderos de la isla como Güímar, Buenavista, Icod de los Vinos o el Puerto de la Cruz.

Durante el encuentro, también se dieron a conocer los eventos impulsados por el Ayuntamiento en colaboración con el Foro Económico y Social de La Laguna, que serán la Semana de la Administración Abierta con Banco de España, el Teatro Social, la jornada que despliega el Foro en la Casa del Ganadero coincidiendo con las Fiestas de San Benito y FAGATE o el Día de la Educación Financiera para Mayores. El cronograma de fechas y emplazamientos aún se están terminando de definir, pero serán publicitados por el propio FES y por el Ayuntamiento de La Laguna, incluyendo la difusión entre las diferentes entidades vecinales.

En este primer pleno del Consejo Municipal de Mayores de La Laguna han tomado parte representantes de asociaciones como Amigos de la Amistad, Atalaya, Beneharo, Camino Tornero, Candelaria de San Román, Cristo del Pilar, Cruz de Marca, el Granero de San Bartolomé, Enrique Romeu, Ipalan de Vistamar, La Fortaleza, La Ternura, Vega Lagunera, Las Mantecas, Nuestra Ilusión, Parque de San Lázaro, Penjucote, Pérez Soto, San Joaquín y Santa Ana, Montaña de Taco y Universo de Gracia.