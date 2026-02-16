La Laguna instala nuevos elementos biosaludables en once zonas del municipio por valor de 88.000 euros

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, ha comenzado el proceso de instalación de aparatos biosaludables en un total de once espacios públicos del municipio. La Corporación municipal ha realizado una inversión aproximada de 88.000 euros para la creación de estas zonas abiertas que combinan la práctica del deporte, la rehabilitación física y la socialización en entornos naturales.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, han visitado varios de los puntos en los que se está llevando a cabo esta intervención, para comprobar el desarrollo de los trabajos. Por lo pronto ya se han acondicionado los espacios previstos en la zona metropolitana, con instalación de aparatos biosaludables en el barrio de Taco (Parque El Pilar, plaza de la calle San Clemente, Avenida de Los Majuelos) y El Cardonal (plaza de la calle Bejeque).

En próximas fechas continuará el proceso de instalación en Los Baldíos (Parque Camino La Frescura); Guajara (en el parque Avenida La Paza); el parque de San Miguel de Geneto; y en la Comarca Nordeste, con actuaciones previstas en Bajamar (Cornisa Achimencey), Valle de Guerra (en el parque de la carretera general) y Punta del Hidalgo (en el parque Camino Los Corrales y en el Camino La Costa).

Ángel Chinea considera que con estos aparatos, “los espacios públicos se transforman en pequeños gimnasios al aire libre”, con máquinas de ejercicio sencillas, diseñadas para que personas de todas las edades, especialmente mayores, mejoren su forma física, movilidad, coordinación y salud cardiovascular. Son máquinas robustas que utilizan el propio peso corporal como resistencia, evitando sistemas eléctricos.

El concejal explica que “ante la necesidad de renovar el equipamiento y el mobiliario urbano del municipio para garantizar el uso y disfrute de los espacios libres públicos, el Ayuntamiento contrató el pasado año el suministro e instalación de equipamiento urbano. Dentro de este contrato se encuentra la instalación de elementos biosaludables, que son los que ahora estamos colocando en zonas que creemos más adecuadas por las condiciones propias del entorno y la demanda ciudadana”.