La Laguna convierte San Valentín en una apuesta por el comercio de proximidad
La iniciativa contempla el reparto de miles de corazones antiestrés en las principales zonas comerciales el objetivo de vincular el autocuidado y el bienestar emocional con el apoyo al comercio de proximidad en el municipio.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio, pone en marcha la campaña ‘Este San Valentín, quiérete tú. El comercio local te ayuda’, una acción que propone una mirada diferente a esta fecha, vinculando el bienestar personal con el apoyo al tejido comercial del municipio.
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, explicó que “queremos trasladar un mensaje claro y es que el comercio local forma parte de nuestro bienestar cotidiano. Consumir cerca es también una forma de cuidarnos y de cuidar nuestro entorno”. “San Valentín puede vivirse de una manera sencilla y sin presión. Desde La Laguna apostamos por una celebración más cercana, inclusiva y conectada con la realidad de nuestro municipio”, añadió la edil.
El eje central de la campaña es la distribución de miles de corazones antiestrés en el centro histórico, La Cuesta, Tejina y Valle Guerra, una acción de calle con la que se pretende generar una experiencia positiva vinculada al comercio de proximidad y reforzar el vínculo entre ciudadanía y tejido comercial.
La iniciativa se desarrollará en las principales zonas comerciales del municipio y contará con difusión en distintos canales para ampliar su alcance. Con esta campaña, el área de Comercio continúa apostando por acciones que dinamizan la actividad económica local y refuerzan el sentimiento de pertenencia en torno al comercio de La Laguna.
