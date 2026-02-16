El FES dedica su primera jornada al Nuevo Marco Financiero Europeo y su incidencia en el sector primario

El Foro Económico y Social de La Laguna inaugurará este próximo 5 de marzo, en la Sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo, su programación de actos y acciones formativas del año 2026, gracias a la celebración de la jornada ‘Canarias Cultiva su Futuro - La Agricultura Canaria ante el Nuevo Marco Financiero Europeo 2028-2034 y los acuerdos preferenciales con terceros países’.

Esta cita, en la que colabora la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), será de acceso gratuito hasta completar el aforo previsto de 120 personas, previa solicitud de inscripción a través de la web habilitada.

El presidente del FES lagunero y alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, avanzó que este primer evento del FES, que tendrá formato de mesa redonda, “aportará una reflexión interesante de grandes expertos del sector sobre el futuro agrícola y ganadero a corto y medio plazo, teniendo en cuenta este escenario económico y las oportunidades y desafíos que se abren en los próximos años”.

“Estos encuentros entre profesionales y público general suponen un ejemplo de cómo la reflexión, el debate y la planificación estratégica pueden favorecer la sostenibilidad y el desarrollo del sector agrícola en nuestro municipio, fortaleciendo su competitividad en un escenario global cada vez más exigente”, agregó el primer edil del Consistorio.

Por su parte, el director técnico del Foro Económico y Social, Jordi Bercedo, avanzó que este evento no sólo servirá para ahondar en los conocimientos existentes sobre el sector primario y dar una serie de pautas para afrontar con garantías los retos que están por venir, sino que pretende convertirse en el marco perfecto para propiciar una mayor cooperación entre instituciones, expertos y agentes de este ámbito profesional”.

La agenda arrancará a las 17:30 horas, con el acto oficial de inauguración de la jornada, el cual dará paso al inicio de la mesa redonda en la que tomarán parte Fermín Delgado, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la ULL y secretario de AGATE; Eduardo García, ingeniero agrónomo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la ULL; y Javier Vega, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas.

Noticias relacionadas

El cierre de esta primera acción formativa del año correrá a cargo de la vicepresidenta del Foro Económico y Social de La Laguna, Josefina Suárez. Toda la programación estará moderada por Alejandro Conrado Cordero.