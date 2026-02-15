Largas colas durante todo el día para visitar a Sor María de Jesús

La Laguna vivió este domingo una jornada de devoción en torno a Sor María de Jesús, la monja conocida como la Siervita, cuyo cuerpo incorrupto se conserva en el convento de Santa Catalina de Siena, junto a la plaza del Adelantado. Como cada 15 de febrero, fue abierto el sarcófago en el que se encuentra, lo que atrajo a miles de personas hasta el templo y generó largas colas durante todo el día. Sor María de Jesús recibe a visitantes de diferentes puntos de la geografía tinerfeña y de toda Canarias, y cuenta con una especial devoción en El Sauzal, su municipio natal.

El convento abrió sus puertas desde las 6:00 horas y ya antes había devotos que aguardaban en el exterior. A las 7:00 horas estaba prevista una celebración eucarística presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago. El horario de visitas se prolongó hasta las 20:30 horas. La tradicional ofrenda floral de los ayuntamientos de La Laguna y El Sauzal tuvo lugar a las 17:00 horas. Habrá una nueva oportunidad para visitar a la Siervita el próximo domingo 22 de febrero, en horario de 7:00 a 20:30 horas.

Colas para ver a 'La Siervita' / María Pisaca

Sor María de Jesús nació en el municipio de El Sauzal en 1643 y se trasladó muy pronto a La Laguna, donde ingresó en el convento de Santa Catalina de Siena. Allí permaneció y desarrolló una destacada labor religiosa hasta su fallecimiento, en 1731, a los 88 años de edad. Cada año atrae a personas de diferentes procedencias y edades dado que se le atribuyen milagros. Tal es así que existe desde hace años un proceso abierto para su beatificación.