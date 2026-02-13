Vía libre para que la sede del Ateneo de La Laguna resurja de sus cenizas

La rehabilitación de la sede del Ateneo de La Laguna se encuentra un paso más cerca de llevarse a efecto. La señera institución del casco histórico ya cuenta con la autorización de la Gerencia de Urbanismo para desarrollar obras en el inmueble, según apuntaron este jueves tanto fuentes oficiales del Ayuntamiento lagunero como desde esta sociedad cultural. Los trabajos tendrán un coste superior a los 1,6 millones de euros y se centrarán en la recuperación del edificio y en la instalación de un ascensor.

«Nosotros ya tenemos la licencia concedida, está todo bien y hemos pagado la fianza para empezar las obras», confirmó el presidente ateneísta, Claudio Marrero. Tras esta autorización, ahora mismo se encuentran en proceso de búsqueda de la «contrata adecuada» para la ejecución de los trabajos e intentando garantizar el respaldo económico por parte de las administraciones. Marrero expresa que ya tienen la «predisposición» del Gobierno de Canarias y el «interés manifiesto y claro» del Cabildo de Tenerife, y añade que esperan contar también con el apoyo del Ayuntamiento.

Todo ello se produce tras el incendio que sufrió la sede del Ateneo el 4 de octubre de 2019. Comenzaron después los trámites para tratar de rescatar la edificación. Desde finales de 2024, la institución esperaba por este visto bueno del que ahora dispone. Por entonces, Urbanismo le concedió la licencia para desarrollar las obras, pero la resolución dictada en aquellas fechas no facultaba para ejecutar los trabajos hasta la aportación del proyecto de ejecución. Y ese escollo es el que ahora ha quedado resuelto.

Dos años de obras

Claudio Marrero estima en al menos dos años la duración de los trabajos una vez que comiencen, aunque puntualiza que existen previsiones más optimistas por parte de los arquitectos. «Cabía la posibilidad de hacer algún tipo de reestructuración porque lo que está protegido es la escalera y la fachada, pero se ha optado por mantenerlo tal cual estaba», expone sobre el tipo de actuación que se llevará a cabo.

«Contento y agotado», sintetiza Marrero cuando se le pregunta por sus sensaciones en este punto del proceso. «Ha sido un tema complicado y lento», considera. También pone de relieve que la actividad del Ateneo ha seguido adelante y que, incluso, ha «crecido». Enumera que han creado un coro, que han llevado propuestas a otras islas y a Madrid, que tienen «tratos con Berlín»… Y remarca: «No hemos parado, y eso es mérito de la gente que trabaja en el Ateneo sin cobrar un duro».

Situado enfrente de la fachada de la Catedral de La Laguna, fundado en 1904 y cuna de libertades, el Ateneo encierra una honda trayectoria a la que se trata de darle continuidad. El incendio de 2019 es no solo historia de la entidad, sino del casco lagunero. El siniestro se sumó a los que afectaron a la iglesia de San Agustín, en la calle del mismo nombre, que ardió el 2 de junio de 1964, y a la Casa Salazar, sede del Obispado, que sucumbió a las llamas el 23 de enero de 2006.

Camino complicado

El permiso total para las obras del Ateneo parece aclarar el futuro tras un camino que no ha sido sencillo. El Ayuntamiento de La Laguna apuntó en octubre de 2023 que la rehabilitación del inmueble no había podido salir adelante por los problemas detectados en el proyecto. Previamente ya habían aparecido dificultades. En particular, pasados pocos días del suceso y con el asunto de máxima actualidad, se celebró un encuentro en las casas consistoriales laguneras. El Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias anunciaron que trabajarían conjuntamente para buscar una fórmula jurídica que facilitase la recuperación del edificio.

En aquel entonces, la principal opción que se barajaba era la cesión del inmueble, que pasaría a ser de propiedad municipal, en un acuerdo en el que el consistorio, el Cabildo y el Ejecutivo regional asumirían las tareas de rehabilitación, según se anunció por aquellas fechas. Posteriormente, la situación se empezó a complicar. Tras algunos avatares, el Ayuntamiento se propuso darle un empujón al Ateneo para que saliese de su situación y, en un pleno, todas las formaciones políticas acordaron varias medidas para sacar al céntrico edificio del letargo en el que había permanecido varios años.

El Ateneo de La Laguna siguió adelante como pudo y sus obras han permanecido custodiadas en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Este jueves, Claudio Marrero le mostró su agradecimiento. «Estamos encantadísimos de que las hayan recibido y que las estén cuidando», manifiesta, al tiempo que destaca que las piezas se encuentran «perfectamente». En este punto, una de las próximas iniciativas que se han marcado, paralelas a la rehabilitación, es la puesta en marcha de una campaña de captación de socios.