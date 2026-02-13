Un equipo policial contra los coches abandonados en La Laguna

La Policía Local activa un equipo especializado que asumirá la vigilancia, seguimiento y gestión de vehículos abandonados en la vía pública. Así lo anunció ayer el Ayuntamiento de La Laguna, que recordó que existe un procedimiento que permite la cesión de coches en desuso en favor del consistorio lagunero para liberar al ciudadano de su destrucción y descontaminación

Según los datos aportados por la institución local, el nuevo grupo de agentes está especializado en medio ambiente, patrimonio y urbanismo, dentro de la estructura ya existente. Esta iniciativa se une a la sucesión de acciones –en su mayoría temporales– que viene dando a conocer la Policía Local desde diciembre y que coexisten con otros problemas que se producen en el cuerpo, como la avería de una cuarta parte de los vehículos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, expresó que la ciudadanía debe ser consciente de que el abandono de coches en la calle no solo repercute en la ocupación permanente de plazas de estacionamiento, sino que conlleva «graves riesgos medioambientales, como la pérdida de líquidos inflamables o la descomposición de baterías de plomo y otros componentes contaminantes». El consistorio recordó que cuenta ya con una herramienta de gestión responsable de estos coches en desuso, por la cual la población solo tiene que renunciar a su propiedad en favor del Ayuntamiento para que sea esta administración la que realice los trámites correspondientes para su destrucción y descontaminación. Este trámite, que debe realizarse por registro de entrada o en el depósito de grúas municipales, libera a la ciudadanía de tener que asumir este procedimiento, con los gastos que ello conlleva, pero no supone en ningún caso la anulación de deudas, sanciones o gastos pendientes que tenga el vehículo antes de la cesión (pagos del seguro, multas...). A esto hay que unir que el Consistorio cuenta con un servicio gratuito de retirada de coches abandonados, a través del teléfono 922601217.

El subcomisario-jefe de la Policía Local, Jesús González, señaló que «estos días hemos concluido diferentes sesiones formativas con agentes policiales para que adquieran nociones específicas de estas y otras materias».