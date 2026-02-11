Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna reabre la cancha del Ayatimas en Valle Guerra

El convenio entre el Organismo Autónomo de Deportes y el CEIP Ayatimas permite recuperar este espacio para el uso deportivo municipal.

Cancha del Ayatimas.

Cancha del Ayatimas. / El Día

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), reabre este lunes 9 de febrero la cancha exterior del CEIP Ayatimas, en Valle de Guerra, gracias al convenio de uso de instalación deportiva suscrito entre ambas entidades.

El acuerdo tiene como objeto regular el uso de esta instalación por parte del OAD para el desarrollo de actividades deportivas municipales y de interés general, permitiendo su apertura fuera del horario lectivo y garantizando su disponibilidad para la ciudadanía.

En virtud de este convenio, el Organismo Autónomo de Deportes asume el servicio de apertura y cierre de la instalación, así como las tareas de limpieza durante el horario de uso y la realización de labores menores de mantenimiento en los equipamientos deportivos y el marcaje de la pista. Asimismo, la reapertura de la cancha ha sido posible gracias a la actuación desarrollada por el Área de Obras del Ayuntamiento de La Laguna, que ha ejecutado los trabajos de vallado de la instalación, mejorando la seguridad y delimitación del espacio.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y presidente del OAD, Badel Albelo, señaló que “este convenio permite optimizar el uso de una instalación existente y facilitar el acceso a la práctica deportiva en un entorno cercano y regulado”. Asimismo, destacó que “actuaciones como esta refuerzan el modelo de gestión de instalaciones de proximidad, acercando el deporte a los barrios y pueblos y favoreciendo espacios seguros para la convivencia y la actividad física”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de La Laguna continúa avanzando en la puesta en valor de las instalaciones deportivas y en el fomento del deporte como herramienta de convivencia y cohesión social en los distintos núcleos del municipio.

TEMAS

La Laguna resuelve cerca del 70% de las quejas recopiladas por la Defensora de las Personas con Discapacidad

La Laguna inicia la campaña ‘Lleva el ritmo, pero seguro’ para promover la prevención de ITS

El Ayuntamiento de La Laguna amplía el proyecto de adecuación del talud de La Degollada por labores preventivas

Nuevo brillo para la rejería del siglo XVII del convento de Las Catalinas, en La Laguna

La Punta del Hidalgo pide medidas para reforzar el transporte público y estar más cerca de la ciudad

El Ayuntamiento de La Laguna concluye varias mejoras en las instalaciones del CEIP Aguere

La Laguna acoge la cuarta edición de Ínsula Escénica, dedicada a la transmisión de la memoria

