La Laguna pone en marcha su plan para reasfaltar más de 18.000 metros cuadrados en catorce vías de La Cuesta
La calle El Chorro ya está concluida y se trabaja en las vías Abreu y Valdés, Francisco Ramos y Domínguez Guillén.
El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado un plan de reasfaltado de catorce calles en La Cuesta que se prolongará hasta mediados del mes de abril y cubrirán una superficie de más de 18.000 metros cuadrados de la red viaria municipal. Las actuaciones responden a una planificación sustentada en criterios técnicos para atender a las vías que se encuentran en peor estado de mantenimiento, sobrellevan una mayor carga de vehículos y responder asimismo a la solicitud vecinal.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha visitado este miércoles los trabajos que se están llevando a cabo en diferentes vías de la zona, como la calle El Chorro, que ya está concluida y reabierta al tráfico a falta de concluir parte de su señalización horizontal. Asimismo, se continúa trabajando en las calles Abreu y Valdés, Domínguez Guillén y Francisco Ramos, en el barrio de La Candelaria, cuya finalización está prevista a lo largo de esta semana.
“Con este plan de actuación no solo mejoramos y rehabilitamos nuestra red viaria, con las consiguientes ventajas para la seguridad vial, sino que también aprovechamos las obras para hacer que nuestras calles sean totalmente accesibles", ha indicado Luis Yeray Gutiérrez, destacando “el compromiso del grupo de Gobierno municipal con la mejora de nuestras infraestructuras en todos los pueblos y barrios de La Laguna”.
“En el caso concreto del barrio de La Candelaria, atendemos algunas de las calles más transitadas y reconocidas, como El Chorro, por donde transcurre en la Semana Santa la popular procesión de El Encuentro, o la calle Abreu y Valdés, paralela a la plaza de El Tranvía, donde se encuentra el Servicio de Atención a la Ciudadanía y el destacamento de la Policía Local”, afirma Luis Yeray Gutiérrez.
Por su parte, el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, recuerda que estas actuaciones conllevan el fresado o levantamiento del antiguo asfalto desgastado para, posteriormente, sanear el firme y proceder a la aplicación de la nueva capa de rodadura, revisando canalizaciones y otras instalaciones públicas, y concluir con el pintado y señalización de las vías.
Así, en la última semana de febrero el Ayuntamiento acometerá el reasfaltado de las calles Breña Alta y Armonía y Amistad. En el mes de marzo se tiene previsto intervenir en las vías Mesa y Ocampo, Rodríguez de la Oliva, Pino Canario, Cuesta de Piedra y Poeta Perera, así como en la conexión entre la carretera de Valle Tabares y la Avenida de los Menceyes. Por último, a mediados del mes de abril se procederá a la repavimentación de la Avenida Ingenieros y la calle Castillo de San Joaquín.
Desde la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad se solicita la mayor colaboración vecinal, para que los trabajos puedan desarrollarse con normalidad, prestando especial atención a la señalización vertical y las indicaciones de los operarios. Las posibles alteraciones en el acceso a los garajes de la zona serán comunicadas por la empresa concesionaria de los trabajos, según se desarrollen las obras.
- El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
- La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas
- El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
- Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
- Al rescate del patrimonio gráfico de La Laguna: Casa Peter se va, su cartel se queda
- La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal
- La Laguna destinará 300.000 euros durante cinco años para reubicar la Tenencia de Alcaldía de Taco
- Frente común con el Cabildo de Tenerife para erradicar el motocross y el 4x4 en El Púlpito, en La Laguna