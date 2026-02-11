La Laguna inicia la campaña ‘Lleva el ritmo, pero seguro’ para promover la prevención de ITS

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Educación, ha activado la campaña ‘Lleva el ritmo, pero seguro’, una iniciativa de concienciación y promoción de la salud sexual dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes, con el objetivo de reforzar la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y reducir los riesgos asociados a los contextos festivos y de ocio juvenil.

La campaña se desarrolla en colaboración con el Servicio Canario de la Salud y se enmarca en las acciones municipales de promoción de la salud y prevención, aprovechando espacios de celebración para trasladar mensajes claros sobre responsabilidad, autocuidado y toma de decisiones informadas.

El concejal de Educación, Sergio Eiroa, ha destacado el carácter educativo de la campaña y la necesidad de abordar la prevención desde edades tempranas. “Es fundamental ofrecer a nuestros jóvenes información clara y recursos que les permitan proteger su salud y tomar decisiones responsables. La prevención frente a las ITS y frente a posibles situaciones de sumisión química es una prioridad desde el ámbito educativo”, ha señalado.

Eiroa ha insistido en que el uso del preservativo continúa siendo la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión sexual y ha subrayado la importancia de normalizar estos mensajes. “Hablar de salud sexual de forma cercana, sin tabúes y con rigor contribuye a generar entornos más seguros y relaciones más saludables”, ha añadido.

Como parte de esta acción preventiva, el Ayuntamiento está llevando material promocional y preventivo a todos los institutos de Educación Secundaria del municipio, para su distribución entre el alumnado. Entre los recursos se incluyen preservativos y vasos con tapa, concebidos como herramientas prácticas para fomentar hábitos seguros tanto en las relaciones sexuales como en el consumo de bebidas en entornos de ocio.

La campaña pone también el foco en la prevención de la sumisión química, una problemática asociada al consumo de bebidas en espacios de ocio. En este sentido, la entrega de vasos con tapa busca minimizar riesgos derivados de la manipulación involuntaria de las bebidas y reforzar la importancia de la autoprotección. “La prevención también pasa por ser conscientes de los riesgos y adoptar medidas sencillas que pueden evitar situaciones graves”, ha explicado el concejal.

Desde el Ayuntamiento se ha contado con la colaboración de los centros educativos para facilitar la distribución del material y reforzar los mensajes de concienciación en el ámbito escolar. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Laguna reafirma su compromiso con una educación integral que combine la formación académica con acciones de prevención, información veraz y promoción de hábitos saludables para el bienestar de la juventud.