La Laguna homenajeará por el 8-M a mujeres que han marcado la vida social y comunitaria del municipio

La concejalía de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de La Laguna se encuentra perfilando los últimos detalles de la programación de actividades y eventos previstos para conmemorar este año el Día Internacional de la Mujer (8M), que se extenderá a lo largo del mes de marzo.

Uno de los actos destacados y confirmados para este 2026 tiene que ver con la publicación de un libro que llevará por título ‘Mujeres que inspiran’, el cual relatará la trascendencia de personalidades femeninas que han destacado por sus logros en distintos ámbitos y núcleos vecinales del municipio.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, avanzó que “esta publicación pretende homenajear y dar visibilidad a la labor e incidencia que han tenido estas catorce protagonistas, que han sigo un ejemplo para sus vecinos y vecinas y han hecho aportaciones destacadas que deben ser recopiladas y compartidas con las nuevas generaciones”.

Por su parte, el concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, explicó que “estas laguneras distinguidas han sostenido la vida social, cultural y comunitaria de este municipio durante décadas, y esa implicación merece un reconocimiento a la altura de su compromiso silencioso con su gente y su entono”. El edil también avanzó que este libro ha intentado aglutinar distintos perfiles representativos de los seis distritos, aunque “son solo una muestra de las numerosas mujeres que hoy en día siguen siendo grandes referentes para el resto de la población”.

Asimismo, informó que la obra se focalizará en la biografía y las vivencias de Milagros Melián Alonso (Punta del Hidalgo), Carmen Teresa Expósito González (San Diego), Clara Delfina González Díaz (Tejina), Rosalía Quintero Fariña (Guamasa), Concepción Mendoza González (Valle de Guerra), Ernestina Ramos Bacallado (Geneto), Paquita Moreno Fuentes (casco histórico), María de la Cruz Cáceres Martín (Bajamar), María del Carmen Bello Machado (San Matías), María García Fuentes (El Cardonal), María Mercedes Rojas Martín (Las Mercedes), Miguelina Palacios Díaz (Finca España), Antonia Sotera Ramos (Las Carboneras) y Ana Delia Ruíz González (El Rocío).

El resto de la programación conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer (8M) en La Laguna se dará a conocer por parte del Área de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de La Laguna a lo largo del presente mes de febrero, incluyendo una rueda de prensa de presentación con días, actos y localizaciones específicas.