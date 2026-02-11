La Laguna da la bienvenida a 42 estudiantes alemanes del programa Erasmus
La estancia permitirá al alumnado no solo avanzar en su formación académica, sino también sumergirse en una nueva realidad cultural, convivir con jóvenes del municipio y vivir una experiencia internacional que contribuirá a su crecimiento personal y educativo.
El Ayuntamiento de La Laguna celebró este miércoles una recepción institucional a un grupo de 42 estudiantes y 6 profesores procedentes de Eppelheim, en Alemania, que forman parte del programa Erasmus y que actualmente desarrollan su experiencia académica en el colegio Mayco del municipio.
El grupo fue recibido por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien les dio la bienvenida en nombre de la Corporación municipal y destacó el valor de este tipo de intercambios. “La Laguna es una ciudad abierta, universitaria y con una clara vocación europea. Nos alegra que jóvenes de otros países puedan conocer nuestra realidad y compartir estos días con nuestra comunidad educativa”, señaló.
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, animó al alumnado y al profesorado a descubrir la riqueza paisajística del municipio. “Contamos con una gran diversidad natural, desde la costa hasta la cumbre, que refleja la identidad de nuestro territorio. Les invitamos a conocerla y a disfrutar de una experiencia que, sin duda, les enriquecerá”, afirmó.
La concejala de Hacienda, Paqui Rivero, subrayó también la importancia de los programas europeos como herramienta de cooperación. “El programa Erasmus no solo fortalece la formación académica, sino que contribuye a estrechar lazos entre territorios y a fomentar valores como el respeto, la convivencia y el entendimiento entre culturas”, indicó.
Durante la visita, el alumnado pudo conocer el funcionamiento de la administración local y el papel que desempeña el Ayuntamiento en la gestión de los servicios públicos municipales.
