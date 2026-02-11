Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de La Laguna amplía el proyecto de adecuación del talud de La Degollada por labores preventivas

Estos trabajos se extenderán más allá de la fecha anunciada, para abarcar otros puntos del camino donde se han detectado riesgos por futuros desprendimientos.

Talud de La Degollada.

Talud de La Degollada. / El Día

El Día

El Día

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado la ampliación del plazo previsto para las obras de adecuación y estabilización que se están acometiendo en el talud del camino de La Degollada, ubicado en el entorno de Las Mercedes.

El edil del Área, Ángel Chinea, explicó que “durante el desarrollo del proyecto inicial, se han analizado de manera preventiva otros tramos de este camino para descartar nuevos incidentes en zonas que no teníamos contempladas y así prevenir cualquier futuro desprendimiento en la vía. Durante ese proceso, hemos detectado algunos puntos que requerían de un refuerzo adicional, que ya hemos incluido en el plan de trabajo”.

“Somos conscientes de que esta modificación puede causar nuevas molestias a la población de la zona, pero pedimos su comprensión y colaboración, ya que son intervenciones necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo, especialmente en épocas de grandes lluvias y temporales, como los que hemos tenido en los últimos meses”, agregó el concejal lagunero.

Este proyecto, demandado por los vecinos y vecinas del entorno, se está ejecutando actualmente con medios propios de la propia concejalía de Obras y ha incluido levantamientos topográficos, trabajos verticales para la instalación de mallas de seguridad, excavaciones sobre el terreno para la mejora del firme y revisión de canalizaciones y otras actuaciones de adecuación complementarias.

Sobre el terreno, se han instalado diferentes señales de seguridad para regular la entrada y salida de vehículos y personal de la obra que ha regulado el tráfico para afectar lo menos posible a los conductores. El Ayuntamiento recuerda a la población afectada que dispone de diferentes métodos de contacto para trasladar cualquier duda o incidencia (el teléfono de contacto 689 502 512 y el correo electrónico incidenciasviaslalaguna@vias.es).

