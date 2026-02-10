Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Punta del Hidalgo pide medidas para reforzar el transporte público y estar más cerca de la ciudad

Mejorar las frecuencias de las guaguas y conectar las zonas alta y baja son dos de los principales aspectos para los que se busca solución

El Intercambiador de La Laguna.

El Intercambiador de La Laguna. / María Pisaca

Domingo Ramos

La Laguna

La Punta del Hidalgo es uno de los núcleos laguneros más alejados del centro y, a su vez, ha vivido los últimos años entre notables problemas de aparcamiento. Uno y otro elemento sitúan al transporte público como pieza fundamental para la zona. La Asociación de Vecinos Aguacada ha requerido mejoras, y ahora lo hace el Ayuntamiento de La Laguna. La institución local persigue mejoras en las líneas y frecuencias e implantar el transporte a demanda.

El consistorio lagunero aprobó por unanimidad en su último pleno el acuerdo, que llevará a buscar la mejora no solo de las rutas de guagua de La Punta, sino de toda la Comarca Nordeste. Esto supone, al mismo tiempo, impulsar acuerdos plenarios que ya habían sido adoptados previamente. La última iniciativa la presentó el PP y fue enmendada por el grupo de gobierno (PSOE-CC).

El documento finalmente aprobado insta al Cabildo de Tenerife a avanzar para que la línea 050 pase a pertenecer al servicio urbano, al tiempo que establece continuar con los estudios de transporte a demanda para implantarlo «en el menor tiempo posible». Para eso último también se requiere de la colaboración de la institución insular. Entre los núcleos que se pretenden conectar con el transporte a demanda están las zonas alta y baja de La Punta.

Movilidad interna

A ese último respecto, el PP plantea que la movilidad interna del lugar no se resuelve únicamente con que exista una línea que llegue al núcleo, sino que debe garantizarse que el transporte público conecte «de forma útil y cotidiana» los dos ámbitos que estructuran la vida del pueblo: la zona residencial alta y la costera. «Hoy esa conexión no funciona en términos prácticos, y esto se traduce en una consecuencia directa: buena parte de los vecinos de la zona alta se ven obligados a bajar a la costa en coche para acceder al paseo, a las zonas deportivas y de ocio, a la actividad económica del litoral y a los puntos de encuentro vecinal», lamenta.

Si bien no forma parte expresamente de los acuerdos, la exposición de motivos indica la necesidad de un servicio nocturno de guaguas hasta La Punta, lo que se convierte en una de las demandas principales a abordar con las mejoras. Sí están recogidas otras acciones paralelas para instalar dispositivos de seguridad vial para garantizar el «cruce seguro» en el colegio y analizar la ubicación de elementos que reduzcan la visibilidad en esa última zona.

Las nuevas medidas fueron al salón de plenos una vez transcurrido «un tiempo razonable» desde la adopción de acuerdos en esta materia, por persistir quejas vecinales y dado que no se aprecia «una mejora proporcional en la conectividad efectiva».

La Punta del Hidalgo pide medidas para reforzar el transporte público y estar más cerca de la ciudad

El Ayuntamiento de La Laguna concluye varias mejoras en las instalaciones del CEIP Aguere

La Laguna acoge la cuarta edición de Ínsula Escénica, dedicada a la transmisión de la memoria

Los centros ciudadanos de La Laguna ofrecen una amplia programación de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento ultima los preparativos de un Carnaval Cultural que reivindica a los grupos laguneros

La Laguna contrata la instalación de tres pasos de peatones inteligentes para su viario municipal

El Ayuntamiento de La Laguna diseña acciones formativas para las entidades de voluntariado

Luis Yeray Gutiérrez recibe a las dos candidatas laguneras a Reina del Carnaval 2026

