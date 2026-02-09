Sumergible presenta en el Teatro Leal su nuevo disco en el arranque del ciclo Efecto Laguna 2026
Míriam Reyes y el Grupo Ensueños actúan también este jueves en el recinto lagunero con el concierto ‘Cantando al amor, entre amigos’.
La Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna acogió el pasado jueves, 5 de febrero, a las 20:00 horas, la presentación del cuarto trabajo de estudio de la banda lagunera Sumergible. Este concierto especial inaugura la temporada 2026 del ciclo Efecto Laguna, que organiza el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM).
En este nuevo disco, la banda repasará lo mejor de su repertorio, intentado reflejar la energía de sus directos y la madurez artística alcanzada tras más de diez años sobre los escenarios. Con tres álbumes publicados bajo la dirección sonora del productor Manuel Colmenero (Vetusta Morla), Sumergible se ha consolidado como una de las propuestas más singulares del panorama indie de Canarias.
Caracterizado por la sensibilidad melódica y una especial energía escénica, el sonido del grupo combina elementos de pop, rock y electrónica, incorporando pinceladas de vanguardia que les otorgan una identidad propia, contemporánea y envolvente.
La cita en el Teatro Leal es la primera oportunidad del año para redescubrir las canciones que han marcado la historia de Sumergible, interpretadas con la intensidad y cercanía que caracteriza al grupo. Pero también para conocer algunos de los nuevos temas con los que ya trabaja la banda con vistas al que será su próximo álbum de estudio.
Míriam Reyes y Grupo Ensueños
Esa misma noche, a partir de las 21:00 horas, en la sala principal del Teatro Leal, la tinerfeña Míriam Reyes actuó en concierto junto a su banda Grupo Ensueños (formada por Carlos Montesinos, Esteban Fariña, Javier González, Ignacio Borrego y Sergio Pissolito), ofreció un repertorio dedicado al romanticismo y la amistad, con el título ‘Cantando al amor, entre amigos’, en el que actuará junto a destacados artistas del panorama regional como Nauzet Hernández, José Manuel Ramos o Chago Melián.
