Luis Yeray Gutiérrez recibe a las dos candidatas laguneras a Reina del Carnaval 2026

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha recibido este viernes en la Casa de los Capitanes a Leire García y Cecilia Esther Díaz, las dos candidatas que representarán al municipio en la Gala de Elección a Reina del Carnaval de Tenerife del próximo miércoles, 11 de febrero. En la recepción también han tomado parte los concejales del grupo de Gobierno Municipal Fran Hernández, Dailos González y Domingo Galván.

Durante este encuentro, el alcalde quiso felicitar y reconocer a ambas aspirantes “por todo el trabajo previo que han desarrollado con sus respectivos equipos de diseño y confección y los numerosos ensayos que han tenido que llevar a cabo para que esta próxima semana todo salga a la perfección y sus respectivas fantasías brillen sobre el escenario y maravillen al jurado y al público presente”.

Luis Yeray Gutiérrez deseó los mejores resultados a las dos candidatas y les agradeció de antemano “la gran labor que están desempeñando, promocionando el nombre de San Cristóbal de La Laguna en todos los actos previos de esta Gala y los que quedan por venir en los próximos días, demostrando el excelente nivel y la calidad artística que atesoramos en este municipio, tanto en los concursos individuales como los grupales”.

Leire García ocupará el número tres en el orden de aparición de la Gala de Elección a Reina del Carnaval, luciendo la fantasía ‘Confía’, del diseñador Jorge González, y representando a Broker Mediterráneo Consulting Group. En el caso de Cecilia Esther Díaz, popularmente conocida en redes sociales como Ceci Wallace, saldrá al escenario en el puesto número seis, bajo la fantasía ‘Sueños de Cristal’ (elaborada por Sedomir Rodríguez) y representando a Dormitorum y Diario de Avisos.

Por último, el alcalde y los concejales hicieron entrega de diferentes obsequios conmemorativos a las dos homenajeadas, antes de la foto final con sus respectivos diseñadores y acompañantes.