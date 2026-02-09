Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna ultima su Estrategia Municipal para la Regeneración y Reutilización de Aguas Residuales

Este ambicioso plan, que estará listo en el mes de junio, complementará las numerosas acciones que ya se están implementando para el aprovechamiento de estos recursos hídricos en el municipio.

Ángel Chinea, concejal de Aguas e Infraestructuras del Ayuntamiento de La Laguna.

Ángel Chinea, concejal de Aguas e Infraestructuras del Ayuntamiento de La Laguna. / El Día

El Día

El Día

San Cristóbal de La Laguna contará en junio con su propia Estrategia para la Regeneración y Reutilización de Aguas Residuales. Así lo ha confirmado hoy el concejal de Aguas e Infraestructuras del Ayuntamiento, Ángel Chinea, durante la sesión ordinaria del pleno del presente mes de febrero, en el que desgranó la batería de acciones que se han venido desarrollando en los últimos años, en colaboración con la empresa mixta Teidagua, para aumentar la conectividad a la red de saneamiento y el aprovechamiento de este recurso hídrico.

Chinea detalló que este documento, cuyo fin principal es lograr el abastecimiento de agua regenerada en todos los distritos, se encuentra en la recta final de su fase de redacción y que contemplará actuaciones concretas como la ampliación de la red de reutilización de agua regenerada de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Punta del Hidalgo para que se extienda hasta Tejina, uniéndola a la red de riego existente.

También está prevista la actualización y la puesta en marcha de la antigua EDAR de Valle Colino, “que permitirá tratar las aguas residuales de la zona del casco histórico y la Vega Lagunera, lo que representa unos 3.000 metros cúbicos al día”. A este respecto, el edil remarcó que se están registrando importantes avances en los proyectos y los planes directores para reforzar el regadío de numerosas explotaciones agrícolas (Vega Lagunera, Los Rodeos o Guamasa) y otros servicios complementarios como el suministro para parques y jardines y la limpieza de viarios y redes de pluviales.

En esta línea, el concejal agregó que el Ayuntamiento de La Laguna ya ha puesto a disposición de la ciudadanía una convocatoria de ayudas, que aún se está ejecutando, por valor de más de un millón de euros para incrementar el número de viviendas conectadas a la red de alcantarillado público, cuya cuantía máxima se elevará hasta los 5.000 euros por inmueble.

Asimismo, se han presentado solicitudes a subvenciones relacionadas con la Gestión Integral del Agua en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para la modernización de la EDAR de Valle Colino, las actuaciones de saneamiento y rehabilitación del cauce del barranco en las laderas de San Roque o para distintas acometidas de zonas del municipio incluidas en la citada Estrategia.

“A pesar de que existe un porcentaje significativo de conectividad a las redes públicas y que estamos logrando importantes logros en instalaciones de referencia como la EDAR de Punta del Hidalgo, que ya regenera el 100% del agua de Bajamar y Punta del Hidalgo, seguimos buscando nuevas fórmulas de financiación para actuaciones encaminadas al ahorro hídrico, el aprovechamiento de aguas residuales y el ahorro energético en todas estas instalaciones de referencia”, apostilló Ángel Chinea.

TEMAS

