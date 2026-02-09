La Laguna refuerza su compromiso con la promoción de la salud en el ámbito local

El Ayuntamiento de La Laguna ha estado presente en el VII Encuentro Regional de Islas y Municipios Promotores de la Salud, celebrado en la isla de Fuerteventura, una cita que ha congregado a representantes institucionales y profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social de toda Canarias para compartir experiencias y buenas prácticas en promoción de la salud desde el ámbito local.

La representación lagunera tomó parte en estas jornadas de trabajo, que se han desarrollado en la isla de Fuerteventura, y que han servido como un espacio de encuentro para compartir inquietudes, ideas y proyectos entre municipios, así como para reflexionar sobre la importancia de incorporar la salud como eje transversal en las políticas públicas, especialmente en aquellas vinculadas a la infancia, la adolescencia, las familias y la comunidad.

El concejal responsable de la Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, Sergio Eiroa, valoró muy positivamente la experiencia y señaló que “ha sido un espacio muy enriquecedor para compartir inquietudes, ideas y proyectos con otros municipios de Canarias que trabajan, desde distintos ámbitos, en la mejora del bienestar de su ciudadanía”.

Eiroa destacó que este tipo de encuentros permiten “fortalecer la cooperación entre administraciones locales y seguir construyendo políticas públicas más coordinadas, cercanas y eficaces en materia de prevención y promoción de la salud”, poniendo el acento en el papel de la educación como herramienta clave para generar hábitos saludables desde edades tempranas.

Durante las jornadas se celebró el VI Plenario de la Estrategia Canaria de Islas y Municipios Promotores de la Salud (ECIMPS), en el que se analizaron los avances alcanzados desde el último encuentro y se definieron prioridades de trabajo para el futuro, así como el VII Encuentro Regional, centrado en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en promoción de la salud en el ámbito local.

Noticias relacionadas

“Volvemos a La Laguna con nuevas perspectivas y energías renovadas para seguir avanzando en la prevención y la promoción de la salud, fortaleciendo unas políticas públicas que cuiden del bienestar de nuestra ciudadanía”, concluyó Sergio Eiroa.