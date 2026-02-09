La Laguna contrata la instalación de tres pasos de peatones inteligentes para su viario municipal

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna ha formalizado recientemente la contratación de los trabajos de instalación de tres pasos de peatones inteligentes que se ubicarán en las avenidas de Los Menceyes, César Manrique y La Unión, entre los núcleos de La Cuesta y Guajara.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, hizo énfasis en la relevancia que tienen estos dispositivos de última tecnología “para mejorar la visibilidad y la seguridad vial de nuestro callejero, especialmente para los viandantes que suelen transitar por estas zonas con alta densidad de tráfico. También ayudará a que los propios conductores puedan advertir con la suficiente antelación a los peatones, complementando la señalética vertical y horizontal presente en estos puntos”.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana de la Corporación local, Badel Albelo, explicó que los emplazamientos escogidos para estos trabajos han sido consensuados previamente con los representantes de la Policía Local de La Laguna, tomando como base el número de vehículos diarios y el volumen de avisos e incidencias que se suelen atender en estos entornos.

Del mismo modo, el concejal lagunero detalló que “estos pasos de peatones inteligentes, que incorporaremos en los próximos meses al viario público, estarán compuestos por luminarias tipo captafaros, radares de volumen y señales verticales con iluminación propia, además de las consecuentes canalizaciones e instalaciones eléctricas”. En último término, Albelo avanzó que, una vez entren en funcionamiento estos pasos de peatones inteligentes y se recaben los datos suficientes, se analizará la posibilidad de extender esta tecnología a otras calles y avenidas del municipio.

Esta contratación, cuyo presupuesto asciende a 28.771,52 euros, no sólo incluye la adquisición de este material, sino que abarca los soportes técnicos, las maquinarias y el personal necesario para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de estos dispositivos.