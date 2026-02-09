La Laguna acoge la cuarta edición de Ínsula Escénica, dedicada a la transmisión de la memoria

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado hoy lunes, 9 de septiembre, la cuarta edición del proyecto artístico, pedagógico y comunitario Ínsula Escénica, que se desarrolla hasta el 16 de abril y que, bajo el título ‘Memorias que hablan’, se centra en el diálogo intergeneracional, la recuperación de relatos personales y la transformación social a través del arte teatral. Ínsula Escénica es un proyecto impulsado por la compañía Horajasca y el centro artístico de investigación, creación y exhibición Laboratorio Escénico, con la colaboración del Ayuntamiento de la Laguna.

El concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, valoró que la programación de Ínsula Escénica fomente tanto el diálogo intergeneracional como el pensamiento crítico. Además, agradeció al equipo organizador su contribución al “desarrollo y crecimiento de nuestros jóvenes a través del arte y la cultura”.

Por su parte, el director artístico de Ínsula Escénica, Oswaldo Bordón, agradeció el apoyo del Ayuntamiento e “este proyecto artístico, creativo y comunitario”. Resaltó que uno de los objetivos de la nueva edición es “dar visibilidad a distintos colectivos, descentralizar la cultura y avivar esos relatos que habitan en las mentes de jóvenes y mayores”.

Al acto asistió la poeta y Premio Canarias de Literatura Elsa López, que protagonizará un encuentro literario este mismo lunes, a las 18:00 horas, en la Casa Anchieta. La escritora valoró que “en momentos de oscuridad cultural se recupere la memoria de nuestros mayores y se vuelque en los que vienen detrás”. Además, apuntó que es “una alegría” que Ínsula Escénica se desarrolle en La Laguna, “un símbolo de la cultura y la memoria de Canarias”.

Bajo el sobrenombre de ‘Memorias que hablan’, esta cuarta edición se centrará en la recuperación de relatos personales y la transformación social a través del teatro, reafirmando el potencial de esta disciplina artística como herramienta de encuentro. Las propuestas escénicas buscarán hacer que el público reflexione y debata sobre cuestiones como la identidad, el envejecimiento, la desigualdad, la diversidad o los vínculos comunitarios.

Noticias relacionadas

Dichas propuestas se podrán disfrutar en enclaves como el IES La Laboral, el IES Cabrera Pinto y IES Antonio González, así como en varios centros de mayores, la Biblioteca Municipal de La Laguna Adrián Alemán de Armas o la Casa Anchieta. Además, se ofrecerán charlas y coloquios abiertos al público en el Teatro Leal y el Teatro Unión de Tejina.