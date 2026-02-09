Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAlquileres altos La LagunaNuevo centro de acogida animalesPlaya de BenijoMejores profesores de EspañaExcarcelan a Catalina Ramos
instagramlinkedin

Los centros ciudadanos de La Laguna ofrecen una amplia programación de actividades para todos los públicos

El área de Participación Ciudadana continúa impulsando la actividad social, formativa y comunitaria en los barrios y pueblos del municipio mediante una programación mensual.

El edil Fran Hernández en uno de los centros culturales de La Laguna.

El edil Fran Hernández en uno de los centros culturales de La Laguna. / El Día

El Día

El Día

Los 47 centros ciudadanos de La Laguna acogen durante el mes de febrero una amplia programación de actividades, cursos y talleres dirigidos a personas de todas las edades, con propuestas formativas, culturales, deportivas y de ocio desarrolladas en colaboración con asociaciones vecinales, colectivos sociales y culturales y los consejos de centro.

La programación de este mes incluye actividades vinculadas al bienestar físico y la salud, como pilates, yoga, entrenamiento funcional, taichí o zumba; talleres de estimulación cognitiva y envejecimiento activo; propuestas culturales y artísticas relacionadas con el teatro, la música, la danza, la pintura o las manualidades; así como acciones formativas en alfabetización digital, apoyo educativo y aprendizaje a lo largo de la vida.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destaca que los centros ciudadanos son una herramienta fundamental para fomentar la participación real de la ciudadanía y fortalecer el tejido social del municipio, subrayando que la programación mensual permite acercar la oferta formativa, cultural y de ocio a todos los rincones de La Laguna. En este sentido, invita a la población a participar activamente en las actividades programadas y a acercarse a su centro ciudadano más cercano para informarse e implicarse en la vida comunitaria.

Estas actividades se distribuyen por todos los distritos del municipio y responden a un modelo de trabajo de proximidad, adaptado a las características y necesidades de cada barrio y pueblo, reforzando el papel de los centros ciudadanos como espacios abiertos, accesibles y dinamizadores de la vida comunitaria. Buena parte de las actividades responde a las demandas realizadas por los propios vecinos.

Hernández recuerda además que esta programación mensual forma parte de un trabajo continuado que se mantiene a lo largo de todo el año, con una oferta amplia y diversa de cursos y talleres en el conjunto del municipio, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, las asociaciones y los colectivos ciudadanos.

Noticias relacionadas

La mayoría de las actividades son gratuitas o de bajo coste y la información detallada sobre horarios, inscripción y desarrollo de cada propuesta puede consultarse en la web municipal de Participación Ciudadana o directamente en los centros ciudadanos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
  2. Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
  3. La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas
  4. El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
  5. Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
  6. Al rescate del patrimonio gráfico de La Laguna: Casa Peter se va, su cartel se queda
  7. La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal
  8. La Laguna destinará 300.000 euros durante cinco años para reubicar la Tenencia de Alcaldía de Taco

El Ayuntamiento de La Laguna concluye varias mejoras en las instalaciones del CEIP Aguere

El Ayuntamiento de La Laguna concluye varias mejoras en las instalaciones del CEIP Aguere

La Laguna acoge la cuarta edición de Ínsula Escénica, dedicada a la transmisión de la memoria

La Laguna acoge la cuarta edición de Ínsula Escénica, dedicada a la transmisión de la memoria

Los centros ciudadanos de La Laguna ofrecen una amplia programación de actividades para todos los públicos

Los centros ciudadanos de La Laguna ofrecen una amplia programación de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento ultima los preparativos de un Carnaval Cultural que reivindica a los grupos laguneros

El Ayuntamiento ultima los preparativos de un Carnaval Cultural que reivindica a los grupos laguneros

La Laguna contrata la instalación de tres pasos de peatones inteligentes para su viario municipal

La Laguna contrata la instalación de tres pasos de peatones inteligentes para su viario municipal

El Ayuntamiento de La Laguna diseña acciones formativas para las entidades de voluntariado

El Ayuntamiento de La Laguna diseña acciones formativas para las entidades de voluntariado

Luis Yeray Gutiérrez recibe a las dos candidatas laguneras a Reina del Carnaval 2026

Luis Yeray Gutiérrez recibe a las dos candidatas laguneras a Reina del Carnaval 2026

El Camino de San Juanito obtiene el galardón de Sendero Azul por sexto año consecutivo

El Camino de San Juanito obtiene el galardón de Sendero Azul por sexto año consecutivo
Tracking Pixel Contents