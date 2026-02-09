Los centros ciudadanos de La Laguna ofrecen una amplia programación de actividades para todos los públicos

Los 47 centros ciudadanos de La Laguna acogen durante el mes de febrero una amplia programación de actividades, cursos y talleres dirigidos a personas de todas las edades, con propuestas formativas, culturales, deportivas y de ocio desarrolladas en colaboración con asociaciones vecinales, colectivos sociales y culturales y los consejos de centro.

La programación de este mes incluye actividades vinculadas al bienestar físico y la salud, como pilates, yoga, entrenamiento funcional, taichí o zumba; talleres de estimulación cognitiva y envejecimiento activo; propuestas culturales y artísticas relacionadas con el teatro, la música, la danza, la pintura o las manualidades; así como acciones formativas en alfabetización digital, apoyo educativo y aprendizaje a lo largo de la vida.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destaca que los centros ciudadanos son una herramienta fundamental para fomentar la participación real de la ciudadanía y fortalecer el tejido social del municipio, subrayando que la programación mensual permite acercar la oferta formativa, cultural y de ocio a todos los rincones de La Laguna. En este sentido, invita a la población a participar activamente en las actividades programadas y a acercarse a su centro ciudadano más cercano para informarse e implicarse en la vida comunitaria.

Estas actividades se distribuyen por todos los distritos del municipio y responden a un modelo de trabajo de proximidad, adaptado a las características y necesidades de cada barrio y pueblo, reforzando el papel de los centros ciudadanos como espacios abiertos, accesibles y dinamizadores de la vida comunitaria. Buena parte de las actividades responde a las demandas realizadas por los propios vecinos.

Hernández recuerda además que esta programación mensual forma parte de un trabajo continuado que se mantiene a lo largo de todo el año, con una oferta amplia y diversa de cursos y talleres en el conjunto del municipio, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, las asociaciones y los colectivos ciudadanos.

La mayoría de las actividades son gratuitas o de bajo coste y la información detallada sobre horarios, inscripción y desarrollo de cada propuesta puede consultarse en la web municipal de Participación Ciudadana o directamente en los centros ciudadanos.